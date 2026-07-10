Bursa BUSKİ su kesintisi! 10-11 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet Mahallesi'nde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak 9 Temmuz 2026 saat 09.00 ile 13 Temmuz 2026 saat 19.00 arasında Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Nilüfer

Alaaddinbey Mahallesi Çilercik Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 10 Temmuz 2026 tarihinde 14.30 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların planlanandan önce tamamlanması hâlinde su daha erken verilebilecektir.

Çamlıca ve Kültür mahallelerinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak 12 Temmuz 2026 saat 09.00 ile 16 Temmuz 2026 saat 17.00 arasında her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Çamlıca ve Kültür mahallelerinde devam eden çalışmalar kapsamında 7 Temmuz 2026 ile 11 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanmaktadır.

Özlüce Mahallesi'nde bulunan Özer Sokak, Erdinç Sokak ve çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 9 Temmuz 2026 ile 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi

Çiftehavuzlar Mahallesi Güçlü Cadde ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 10 Temmuz 2026 tarihinde 15.30 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Demirtaş Sakarya Mahallesi Çardak Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 10 Temmuz 2026 tarihinde 16.45 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Soğanlı Mahallesi ile Alemdar Mahallesi, Yunus Sokak, 1. Aras Sokak ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 7 Temmuz 2026 ile 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanmaktadır.

Yenişehir

Kurtuluş Mahallesi, Çelebiköy Yolu ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 7 Temmuz 2026 ile 10 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanmaktadır.

Yıldırım

Erikli Mahallesi Adalet Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 10 Temmuz 2026 tarihinde 15.45 ile 17.30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Şirinevler Mahallesi Deveci Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 10 Temmuz 2026 tarihinde 14.30 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.