Bursa BUSKİ su kesintisi! 10-11-12 Bursa'da Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Mart su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile bu mahallelerin çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle 4 Mart 2026 ile 12 Mart 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri yaşanabilecektir.

Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri ile çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında 3 Mart 2026 ile 13 Mart 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri yapılacaktır.

Nilüfer

Yüzüncüyıl Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 10 Mart 2026 tarihinde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi

Alaattin Mahallesi Yazıcı Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 10 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Altınova Mahallesi 11 Eylül Bulvarı ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 10 Mart 2026 tarihinde 15.15 ile 17.15 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Atıcılar Mahallesi Şanlı Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 10 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Soğukkuyu Mahallesi Nilüfer Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 10 Mart 2026 tarihinde 12.45 ile 13.45 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yunuseli Mahallesi Yeniceler Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 10 Mart 2026 tarihinde 12.00 ile 13.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yunuseli Mahallesi Yürekli Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 10 Mart 2026 tarihinde 10.00 ile 11.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım

Millet Mahallesi Müjde Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 10 Mart 2026 tarihinde 11.30 ile 13.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Siteler Mahallesi A7 Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 10 Mart 2026 tarihinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.