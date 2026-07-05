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Şile'de yasağa rağmen denize girip akıntıya kapıldılar: 1 ölü, 2 kişi kayıp

Şile'de yasağa rağmen denize girip akıntıya kapıldılar: 1 ölü, 2 kişi kayıp
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Şile'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle alınan yasaklara rağmen denize giren üç kişi akıntıya kapıldı. Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine ulaşılırken, kayıp iki kişi için arama çalışmaları sürüyor.

ŞİLE'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle alınan tedbirlere rağmen iki ayrı noktada denize giren üç kişi akıntıya kapıldı. Olaylarda suda boğulan Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri dronla havadan görüntülendi.

Şile Kaymakamlığı, bugün saat 11.00 itibarıyla Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girişleri yasakladı. Yasağın ardından Sofular Mağarası mevkisinde denize giren İsa Bodur'un (24) suda kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Bu sırada Akçakese Köy Ağzı mevkisinden de 2 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarını denizden ve havadan sürdürdü.

CENAZESİ SUDA BULUNDU

Akçakese Sahili'nde denize giren Ahmet Can Yavuz ile Umut Gümüş için yürütülen çalışmalarda Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine saat 13.30 sıralarında ulaşıldı. Sahil Güvenlik botuyla Şile Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen Yavuz'un cenazesi, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sofular Mağarası mevkisinde kaybolan İsa Bodur ile Akçakese Köy Ağzı mevkisinde kaybolan Umut Gümüş'ü arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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