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Bu kadarına da pes! Kritik maça saatler kala yaptıklarına bakın

Bu kadarına da pes! Kritik maça saatler kala yaptıklarına bakın Haber Videosunu İzle
Bu kadarına da pes! Kritik maça saatler kala yaptıklarına bakın
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere ile karşı karşıya gelecek olan Meksikalı taraftarlar, İngiltere Milli Takımı’nın kaldığı otelin önünde havai fişekler atarak oyuncuları unutmadı.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Meksika’da, taraftarlar dev maçın atmosferine girdi. 

İNGİLTERE'NİN OTELİNE BASKIN

İngiliz basınındaki haberlere göre; Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika'nın ateşli taraftarları, İngiltere Milli Takımı'nın konakladığı otelin önünde toplandı. Gece geç saatlerde yanlarında getirdikleri havai fişekleri ardı ardına patlatan Meksikalı futbolseverler, yaptıkları bu gürültülü baskınla İngiliz oyuncuların uykusunu kaçırdı. 

GECE BOYUNCA UYUTMADILAR

Otelin önünde tezahüratlarla da ortalığı inleten taraftarlar, rakiplerine psikolojik baskı uygulayarak futbolcuları sabaha kadar uyutmadı. Sosyal medyada hızla yayılan bu anlar, tarihi eşleşme öncesi turnuvadaki rekabeti iyice kızıştırdı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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