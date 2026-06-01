Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 1-2 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 1-2 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Haziran Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerindeki çeşitli cadde ve sokaklarda 2 Haziran 2026 ile 7 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Nilüfer

Cumhuriyet Mahallesi Zaman Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde 16.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi

Hamitler Mahallesi Fabrika Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde 13.45 ile 15.45 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yunuseli Mahallesi Seda Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım

Ulus Mahallesi Uçak Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde 16.25 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

Özgür Özel'in TBMM'den beklediği haber geldi
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı

CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel yeterli imza sayısını topladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selçuksports'un sahibi gözaltına alındı

Selçuksports'un sahibi gözaltında! Bakın hangi ilde yakalandı
İran sınırında erkek cesedi bulundu

Jandarma ve komando birlikleri İran sınırında buldu
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama

TBMM'de Özgür Özel'e izin çıkacak mı? Kurtulmuş'tan net açıklama
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı

Tahran'ın kararı piyasaları fena vurdu
Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor

Yeni parti kuruyorlar

İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı

Bir devir sona erdi!