Bursa BUSKİ su kesintisi! 1-2 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 1 Haziran su kesintisi saatleri...

Mustafakemalpaşa

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahallelerindeki çeşitli cadde ve sokaklarda 2 Haziran 2026 ile 7 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Nilüfer

Cumhuriyet Mahallesi Zaman Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde 16.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi

Hamitler Mahallesi Fabrika Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde 13.45 ile 15.45 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yunuseli Mahallesi Seda Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım

Ulus Mahallesi Uçak Sokak ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde 16.25 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.