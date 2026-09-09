Bursa Bülbülü'nde Özge Özacar'ın kendi sesi mi, Bursa Bülbülü Arzu'nun sesi kimin, Özge Özacar'ı kim seslendiriyor?

Bursa Bülbülü Arzu’nun sesi kimin, Özge Özacar’ı kim seslendiriyor? Filmde Arzu karakterinin şarkı performansları dikkat çekerken, Özge Özacar’ın sesinin kullanılıp kullanılmadığı gündeme geldi. İşte Bursa Bülbülü Arzu’nun sesi ve Özge Özacar’ın seslendirme detayları hakkında merak edilenler.

BURSA BÜLBÜLÜ’NDE ÖZGE ÖZACAR’IN KENDİ SESİ Mİ?

Ata Demirer’in senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Bursa Bülbülü, eğlenceli hikâyesi ve müzikleriyle dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Filmde Arzu karakterini canlandıran Özge Özacar’ın oyunculuğunun yanı sıra ses performansı da izleyicilerin ilgisini çekiyor. Özellikle filmde Ata Demirer ile birlikte seslendirdiği şarkılar sonrası, “Bursa Bülbülü’nde Özge Özacar’ın kendi sesi mi?” ve “Arzu’nun şarkılarını kim söylüyor?” soruları merak ediliyor.

BURSA BÜLBÜLÜ ARZU’NUN SESİ KİMİN?

Bursa Bülbülü’nde Arzu karakterine hayat veren Özge Özacar, filmde başarılı oyunculuğuyla öne çıkıyor. Ancak karakterin filmdeki şarkı performanslarında Özacar’ın kendi sesi kullanılmıyor. Arzu karakterinin şarkılarını müzisyen Melek Büyükçınar seslendiriyor. Böylece filmde izleyicilerin beğenisini kazanan güçlü vokalin Özge Özacar’a değil, Melek Büyükçınar’a ait olduğu ortaya çıkıyor.

MELEK BÜYÜKÇINAR KİMDİR?

Bursa Bülbülü’nde Arzu karakterinin şarkılarını seslendiren Melek Büyükçınar, müzikle iç içe bir ailede dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi alan Büyükçınar, ortaokul ve lise eğitiminin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim gördü.

Konservatuvar eğitimini tamamladıktan sonra müzik teorisi alanındaki çalışmalarını sürdüren Melek Büyükçınar, profesyonel müzik kariyerinde önemli sanatçılarla da çalışma fırsatı buldu. Büyükçınar; Ajda Pekkan, Seda Sayan ve Sinan Akçıl gibi ünlü isimlerin sahnelerinde back vokal olarak yer aldı.

Müzisyen kimliğiyle dikkat çeken Büyükçınar’ın ailesinde de müzik dünyasında tanınan isimler bulunuyor. Ünlü bestekâr Cavit Deringöl’ün torunu olan Büyükçınar’ın amcası ise arabesk besteleriyle tanınan Sait Büyükçınar’dır.

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar, 22 Nisan 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan oyuncu, oyunculuk kariyerine başlamadan önce Zeynep Günay Tan, Merve Taşkan ve Harika Uygur gibi önemli isimlerden oyunculuk eğitimi aldı.

Özacar, televizyon dünyasında özellikle Sevgili Geçmiş dizisinde canlandırdığı Azra karakteriyle dikkat çekti. Kariyeri boyunca farklı dizi ve sinema projelerinde rol alan oyuncu, Bursa Bülbülü filminde ise Arzu karakterini canlandırdı. İngilizce ve Fransızca bilen Özacar, oyunculuk performansıyla olduğu kadar filmdeki müzikli sahneleriyle de gündeme geldi.

ÖZGE ÖZACAR’IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Özge Özacar’ın rol aldığı yapımlar arasında şu projeler bulunuyor:

• 2015 – Küçük Tatlı Yalancılar

• 2016 – Oyunbozan

• 2017 – Lise Devriyesi

• 2019 – Sevgili Geçmiş

• 2019 – Hababam Sınıfı Yeniden

• 2023 – Bursa Bülbülü

Özacar, farklı karakterlerle yer aldığı bu projeler sayesinde oyunculuk kariyerini sürdürürken Bursa Bülbülü ile geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıktı.

BURSA BÜLBÜLÜ’NÜN KONUSU NE?

Senaryosu Ata Demirer tarafından kaleme alınan Bursa Bülbülü, 1980’li yılların atmosferinde geçen müzik ve komedi türündeki hikâyesiyle izleyiciyi Bursa’ya götürüyor. Filmin merkezinde en büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz bulunuyor.

Bursa’da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapan Cengiz’in hayatı, Taşkın ile tanışmasının ardından değişiyor. Daha iyi bir çıkış yapabilmek isteyen Cengiz, dönemin ünlü bestekârı Şerafettin’in bestesini kullanmayı planlıyor. Bunun için ağabeyinden borç alan Cengiz’i kaset çıkarma sürecinde pek çok talihsiz ve komik olay bekliyor.

Cengiz ve Taşkın’ın yanı sıra Taşkın’ın kardeşi Arzu da hikâyenin önemli karakterleri arasında yer alıyor. Filmin müzik ağırlıklı yapısı nedeniyle karakterlerin sesleri ve şarkı performansları da izleyicilerin ilgisini çekiyor.

BURSA BÜLBÜLÜ OYUNCULARI KİMLER?

Bursa Bülbülü filminin oyuncu kadrosunda birbirinden tanınmış isimler yer alıyor. Filmin başlıca oyuncuları şöyle:

• Cem Gelinoğlu

• Özge Özacar

• Tarık Papuççuoğlu

• Melek Baykal

• Erkan Can

• Celil Nalçakan

• Berkay Tulumbacı

• Seda Türkmen

• Bedir Bedir

• Toygan Avanoğlu

Bursa Bülbülü’nde Arzu’nun sesini kim seslendiriyor? sorusunun yanıtı ise Melek Büyükçınar olarak öne çıkıyor. Özge Özacar karakteri canlandırırken, Arzu’nun şarkılardaki vokalini Melek Büyükçınar üstleniyor.