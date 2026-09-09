Haberler

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulun içerisinde Eyüpsultan’da bir yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada sanık Cemil Koç, "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Koç, üzerine atılı diğer suçlardan ise değişen oranlarda hapis cezası aldı.

Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin görülen davada, Cemil Koç hakkında ‘Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi.

KARAR ÇIKTI

Küçükçekmece'de 13 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9’u tutuklu 11 sanığın yargılanması devam etti.

AYŞE TOKYAZ'IN KATİLİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Duruşmanın sonunda mahkeme kararlarını açıkladı. Sanık Cemil Koç'a "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık Koç, üzerine atılı diğer suçlardan ise değişen oranlarda hapis cezası aldı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
İzmir'de banka soygunu girişimi! Bir banka çalışanı rehin alındı

Banka şubesine silahlı soygun girişimi! Bir görevli rehin alındı
CHP'yi karıştıracak 'İzmir' iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor

İzmir'de deprem! CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIsa Gur:

mahkumlardan güzel haberler bekliyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı

Piyasalar bu haberle sarsıldı
Gasperini: Derbinin skoru ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım

Fenerbahçe için neler dedi neler
Trump yakın ekibini paraya boğdu! Kişi başı 45 bin dolar

Trump'a bak sen! İkisini paraya boğmuş
Sen de bunu yaparsan! Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti

Eşini yanına alan ünlü isim, scooter'la dakikalarca ters yönde gitti
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı

Ata'nın huzurunda! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Savunma Bakanının konvoyu vuruldu! Rehin alınanlar var
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Usta oyuncuyu son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı