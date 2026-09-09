Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Fransa Ligue 1 ekibi Psg'nin kendisine olan ilgisinden transfer hayaline, Şampiyonlar Ligi hedeflerinden sarı-kırmızılılara transfer kararına kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

"PSG HABERLERİ SÖYLENTİ DEĞİLDİ"

Psg'nin kendisini transfer etmek istediğini açıklayan Batrakov, ''Tercihimi Galatasaray'dan yana kullanmak istedim. Psg haberleri söylenti değildi. Temsilcilerim, Psg'nin temsilcileriyle temas halindeydi. Bu doğru. Bana ilgi duyuyor gibiydiler ama benim kontrolüm dışında nedenlerden dolayı işler yolunda gitmedi. Ancak üzgün değilim. Galatasaray'a geldiğim için inanılmaz mutluyum." açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY'A GELİRKEN ŞÜPHEM OLMADI"

Galatasaray'a transfer süreci hakkında da konuşan Batrakov, "Galatasaray'a gelirken en ufak bir şüphem olmadı. Çok büyük kulüp. Ayrıca size şöyle söyleyeyim. Eskiden Leroy Sane ve Osimhen'i televizyondan izlerdim. Şimdi onlarla aynı soyunma odasını paylaşıyorum. Bu harika bir şey. Galatasaray'ın beni transfer ettiğine pişman olmaması için her şeyimi vereceğim. Öncelikli hedefim Galatasaray'da kendimi kanıtlamak. Galatasaray, Rusya'nın tüm kulüplerinden daha büyük. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir hayaldi. Galatasaray'ın kadrosundaki oyuncular da beni cezbetti." " dedi.

"HAYALİM BARCELONA'DA OYNAMAK''

Barcelona'da forma giymek istediğini aktaran Rus 10 numara, "Galatasaray ile kupalar kazanmak, Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olduğunca ileri gitmek ve ardından belki de hayalim olan Barcelona'ya doğru bir adım atmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İSTEDİĞİ RAKİPLER

Batrakov'un Şampiyonlar Ligi kurası çekilmeden önce karşılaşmak istediği takımların da belli olduğu belirtildi. Rus 10 numaranın istediği rakipler arasında Celtic, AEK, Napoli, Villarreal, Manchester United, Borussia Dortmund, Barcelona ve PSG yer aldı.