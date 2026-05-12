Burcu Köksal AK Parti'ye geçti mi, Burcu Köksal neden AK Parti'ye geçiyor?

CHP’li siyasetçi Burcu Köksal hakkında ortaya çıkan parti değişikliği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. “Burcu Köksal neden AK Parti’ye geçiyor?” sorusu kamuoyunda merak edilirken, siyasi kulislerde konuşulan olası transfer iddialarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yapılmaya devam ediyor.

BURCUKÖKAL AK PARTİ'YE Mİ GEÇTİ?

İşte Özel'in konuyla ilgili açıklaması;

"Şimdi sözün sonu. Saat 15 olur, gong çalar. Grup Başkanvekili gider Atatürk'ün partisini temsile geçer orada. O işi yaptım. Ömrümde yaptığım en onur verici görevlerden biriydi. 9 sene yaptım. Tık demeden yaptım. Şu kadar partime laf getirtmeden yaptım. Arkadaşlar o görevleri layıkıyla bütün gayretleriyle yapıyorlar. O koltukta oturmuş birisi. Ve benim bazen ben o koltukta otururken yanımda yıllarca oturmuş birisi. Her televizyonda beni ustam yetiştirdi diyen birisi. AK Parti'ye biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz, siz Trikopis'in askerlerisiniz deyince benim 'Dur Burcu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir partisine tamam rakip olabiliriz, düşmanlık görüyor olabiliriz ama Yunan ordusunun partisi denmez' diye susturmaya çalıştım.

"ATATÜRK DÜŞMANLARINI SEÇTİN"

Her fırsatta siz Fesli Deli Kadir'in Atatürk'ün cenazesine giden şu diyenlerin partisisiniz, alçaklar. "Yapma Burcu." dedim. İzmir kadın milletvekiline bunu öldürmezsem içime sinmeyecek deyince ya da AK Parti Grup Başkanvekiline küfürlerle saldırınca zor durdurduğumuz... İskilipli Atıf'ın partisi mi dememiş? Oraya katılan şeye katılırken bir teğmen katılırken sen Atatürk düşmanlarını seçtin, İskilipli'yi seçtin, Fesli Deli Kadir'i seçtin, Trikopis'çileri seçtin. Sana sahip çıkan partini bırakıyoruz demiş.

Şimdi daha önceki Topuklu Efe'deki gibi ya AK Parti'ye katılacaksın ya diğerleri gibi içeri atılacaksın da bir günde, burada belediye başkanlarımızı ziyaret edip en güzel şeyleri söylerken, arıyorum dün size gelmiş diyorum, o kadar mutluydu ki seni öve öve bitiremedi diyor. Çıkmış diyor ki: 'Partide siyaset imkanım kalmadı.' Seni bu koltuğa oturttum. Oralara oturttuk, buralara oturttuk. Miting yaptık. Üç kere Afyon'da miting yapmışım. Seçimi kazanmış, ilk tebriğe gitmişiz. Yeter ki Afyon'u tutsun diye. Diyor ki: 'Geçmişi unutmadılar. Beni koltuğumdan etmek için aday yaptılar.' Aday yaparken 'Afyon'u kazanamam, Grup Başkanvekilliği'ni bırakmayayım' demiş. 'Bırakma, kaybedersen yerin hazır ama sen kazanacaksın' demişim. Önce ben inanmışım. Önce ben, sonra o.

"DEFALARCA ÖPTÜ BENİ"

Geçenlerde annesi hastalanmış. Annesi şimdi beni izliyordur. Takılıyorum teyzeye. Kumandanın pilleri 6 yıldır bitmiyor diye. Sadece Halk TV açık. Her grubu ağlayarak izleyen, o 2 yaşındayken'den beri MS hastası olan, geçen sefer AK Parti'ye geçiyor söylentilerinde kaskatı katılan, sinir krizi geçiren teyzeme ben 2 ay önce evinde ziyarete gittim. Elini öptüm. Defalarca öptü beni. O anne ve oradan sonra beni yemeğe götürdü. Her seferinde övgüler, övgüler, övgüler, övgüler. Şimdi diyor ki orada siyaset imkanım kalmadı. Son konuşmasında AK Parti grubuna diyor ki: 'MS hastası anneme küfrettiniz, alkışladı bu AK Parti grubu.' diyor.

Bekliyor ki yarın Afyon'a gidince onu Mustafa Kemal'in kurduğu partinin grubu değil, o annesine küfredeni alkışlayanların, bunun da gelin alın beni be, yolsuz dediniz, rüşvetçi dediniz, dolandırıcı dediniz, teslim olmayacağım, alın beni içeri diye meydan okuduğu gruba gidiyor. Ve diyor ki ve diyor ki: 'Özgür Özel beni tehdit etti.' Ona sadece şunu dedim: 6 ay önceki gidişinde demiştim, şüphen kocandansa ayrılırsın, bu parti ailen olur sana sahip çıkar, senin hırsız olduğuna inanmıyorum, o laf o.

"BU TEHDİTSE DANİSKASINI EDİYORUM ULAN"

Bu sefer de dedim ki: 'Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvarma.' Bu tehditse, daniskasını ediyorum ulan! Daniskasını ediyorum! Bu tehditse, daniskasını ediyorum! Hadi bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi tehditten yılanların, teslim olanların değil, hep birlikte ayağa kalkanların, iktidara yürüyenlerin partisidir. Bu partinin iktidar yürüyüşü süngünün üstüne yürüyerek başladı. Düşman kurşununa açık yüreğiyle, göğüsüyle yürüyenlerle başladı. Yürüyelim arkadaşlar! Karanlar arkada kalsınlar. İktidara yürüyoruz arkadaşlar."

BURCU KÖKSAL NE DEMİŞTİ?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal hakkında ortaya atılan AK Parti’ye geçiş iddiaları siyaset gündemine bomba gibi düştü. Gazeteci Barış Yarkadaş tarafından aktarılan açıklamalarda Köksal’ın, “Yarın AK Parti’ye katılıyorum, çok huzurluyum, içim çok rahat” dediği öne sürüldü. CHP yönetimine sert sözlerle yüklenen Köksal’ın açıklamaları parti kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

İddialara göre Köksal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile uzun süredir sorun yaşadığını belirterek parti içinde mobinge uğradığını söyledi. Köksal’ın, “Özgür Özel kurultaydan bu yana Kılıçdaroğlu’na oy verdiğimi unutamıyor. Benim burnumdan getirdi” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Köksal ayrıca tehdit edildiğini belirterek, “Tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti” dediği öne sürüldü. Açıklamalarda, eşi üzerinden baskı gördüğünü iddia eden Köksal’ın CHP yönetimine yönelik çok sert ifadeler kullandığı belirtildi.