Burak Dalgın kimdir? Burak Dalgın hangi partiden? İYİ Parti'ye geçen Burak Dalgın kaç yaşında, nereli?

Burak Dalgın, Türkiye siyasetinin son yıllarda öne çıkan genç siyasetçilerinden biri olarak dikkat çekiyor. DEVA Partisi'nin kurucu isimlerinden olan Dalgın, 2023 seçimlerinde CHP listelerinden meclise giren DEVA Partili vekiller arasında yer almıştır. 7 Ocak 2025 tarihinde DEVA Partisi'nden istifa eden Dalgın, istifasının ardından bağımsız vekil olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Peki, Burak Dalgın kimdir? Burak Dalgın hangi partiden? İyi Parti'ye geçen Burak Dalgın kaç yaşında, nereli? Detaylar...

BURAK DALGIN KİMDİR?

Siyasi kariyerinde hızlı bir yükseliş sergileyen Burak Dalgın, özellikle DEVA Partisi kurucularından biri olarak partinin kuruluş döneminde aktif görev almıştır. Kurumsal politik deneyimi ve genç yaşına rağmen elde ettiği siyasi başarılarla dikkat çeken Dalgın, partiler arası transfer iddialarıyla da gündeme gelmiştir.

BURAK DALGIN HANGİ PARTİDEN?

Burak Dalgın, siyaset hayatına DEVA Partisi'nde başlamış ve partinin kurucu isimlerinden biri olmuştur. 2023 yılında CHP listelerinden meclise giren Dalgın, 7 Ocak 2025'te DEVA Partisi'nden istifa ederek bağımsız vekil statüsüne geçmiştir.

İstifa sonrası kulislerde Burak Dalgın'a AKP, CHP ve İyi Parti'den transfer teklifleri geldiği konuşulmuş, bu iddialar siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırmıştır. Özellikle İyi Parti'ye geçeceği yönündeki söylentiler, Dalgın'ın siyasi geleceği hakkında merak uyandırmıştır.

16 Ocak 2025 tarihinde Burak Dalgın'ın, İyi Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda parti yönetim kadrosuna katılacağı iddiaları gündeme gelmiştir. Odatv'nin ulaştığı Dalgın, bu iddialar karşısında "Konuyla ilgili yorum yapmayacağım." yanıtını vermiştir.

Burak Dalgın, bugün, İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda İYİ Parti'ye katıldı.

İYİ PARTİ'YE GEÇEN BURAK DALGIN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Burak Dalgın'ın doğum yılı ve memleketiyle ilgili detaylı bilgiler kamuoyuna açıklanmamış olsa da, genç ve dinamik bir siyasi profil çizdiği bilinmektedir. DEVA Partisi kurucularından biri olarak siyasete erken yaşta adım atan Dalgın, aktif politik süreçlerde etkili rol oynamıştır.