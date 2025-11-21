Bülent Turan, Türk siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olarak uzun yıllardır aktif bir rol üstleniyor. 17 Ocak 1975'te Çanakkale'de doğan Turan, hukuk ve çalışma ekonomisi alanındaki akademik eğitimini tamamladıktan sonra siyasi kariyerine AK Parti'de gençlik kollarında başladı. Peki, Bülent Turan kimdir? İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan kaç yaşında, nereli? Geçmişte görevleri nelerdir?İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan hayatına ve siyasi kariyerine dair detaylar haberimizde!

BÜLENT TURAN KİMDİR?

Bülent Turan, Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olarak uzun yıllardır kamu hayatında aktif rol oynamaktadır. 17 Ocak 1975 tarihinde Çanakkale'de doğan Turan, eğitim hayatına Lapseki 25 Eylül İlkokulu'nda başladı ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak ortaöğrenimini tamamladı. Üniversite eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Turan, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

Lise ve üniversite yıllarında birçok sivil toplum kuruluşunda ve öğrenci organizasyonlarında aktif olarak görev aldı. Bu dönemde kazandığı deneyimler, onun ilerleyen yıllarda siyasi kariyerinde önemli bir temel oluşturdu. Sivil toplum kuruluşlarındaki yöneticilik tecrübeleri, liderlik ve koordinasyon yeteneklerini geliştirmesinde büyük rol oynadı.

Bülent Turan, siyasi hayatına AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı ile başladı ve kısa sürede partinin çeşitli kademelerinde sorumluluklar üstlendi. İki dönem boyunca AK Parti İstanbul Teşkilatlanmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

TBMM'deki çalışmaları ise oldukça kapsamlıdır. 24. Dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yaptıktan sonra, 25., 26. ve 27. Dönem Çanakkale Milletvekili olarak Meclis'te temsil yetkisi üstlendi. 24. Dönemde TBMM Adalet Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda aktif görev almasının yanı sıra AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini de üstlendi. 2015-2023 yılları arasında ise AK Parti Grup Başkanvekili olarak Meclis çalışmalarında kritik sorumluluklar üstlendi.

21 Haziran 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bülent Turan, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanarak görevine devam etmektedir.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI BÜLENT TURAN KAÇ YAŞINDA?

Bülent Turan, 17 Ocak 1975 doğumlu olup 2025 itibarıyla 50 yaşındadır. Siyasi kariyerine genç yaşta başlayan Turan, özellikle AK Parti teşkilatındaki deneyimleri ve TBMM'de üstlendiği kritik görevlerle dikkat çekmiştir. 50 yaşına gelmiş olmasına rağmen aktif siyasi yaşamına devam ederek İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak ülke yönetiminde önemli bir rol üstlenmektedir.

BÜLENT TURAN NERELİ?

Bülent Turan, Türkiye'nin tarihi şehirlerinden biri olan Çanakkale'de doğmuştur. Çanakkale doğumlu olması, onun hem bölgesel hem de ulusal siyasetteki bağlantılarını güçlendirmiştir. Eğitim ve mesleki kariyerinde elde ettiği deneyimler, Çanakkale ve İstanbul merkezli siyasi çalışmalarına da yansımıştır.

Çanakkale kökeni, Turan'ın yerel sorunlara duyarlılığını artırmış ve milletvekilliği döneminde bu perspektifi Meclis çalışmalarına taşımıştır. Aynı zamanda, bölgesel kimliği sayesinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla ve yerel halkla olan ilişkilerini sürekli geliştirmiştir.

SİYASİ KARİYERİ VE AK PARTİ'DEKİ ROLÜ

Bülent Turan, AK Parti'deki kariyerine gençlik kollarında başlamış, kısa sürede partinin üst düzey görevlerinde yer almıştır. İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve teşkilat sorumluluğu görevleri, onun partinin iç yapısına hakimiyetini pekiştirmiştir. TBMM'deki milletvekilliği sürecinde, Adalet Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu gibi kritik alanlarda görev alarak yasama süreçlerine doğrudan katkı sağlamıştır.

AK Parti Grup Başkanvekili olarak 2015-2023 yılları arasında üstlendiği görevler, onun siyasi strateji geliştirme ve parti politikalarını yönetme yetkinliğini ortaya koymuştur. 2023'te İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanması, siyasi kariyerinde önemli bir dönüm noktasıdır.

EĞİTİMİ VE SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI

Bülent Turan'ın eğitim geçmişi hukuk ve çalışma ekonomisi alanlarına dayanmaktadır. Bu disiplinler, onun hem yasama hem de idari görevlerinde analitik ve çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirmesini sağlamıştır.

Lise ve üniversite yıllarında aktif olarak katıldığı sivil toplum kuruluşları ve öğrenci organizasyonları, liderlik ve koordinasyon becerilerini pekiştirmiştir. Bu deneyimler, Turan'ın ilerleyen siyasi kariyerinde halkla iletişim ve organizasyonel yönetim alanlarında etkin olmasını sağlamıştır.