Bülent Arınç son röportajında neler söyledi? Bülent Arınç Sözcü TV'ye konuştu!

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Sözcü TV yayınına katılarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kurucularından olan Arınç, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de partisinin güncel politikaları hakkında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Peki, Bülent Arınç son röportajında neler söyledi? Detaylar...

BÜLENT ARINÇ SON RÖPORTAJINDA NELER SÖYLEDİ?

Arınç, özellikle siyasette babadan oğula geçiş konusuna değinerek, Türkiye'de bu tür bir durumun genel kabul görmediğini vurguladı. Sözü edilen konular arasında eski cumhurbaşkanlığı seçimleri ve siyasi isimlerin tutumları da yer aldı. Arınç, 2007 yılı cumhurbaşkanlığı seçimlerine atıfta bulunarak, "İsim söylemem ama Tayyip Bey'in siyasetteki çizgisini az çok biliyorum. 2007'de 'Kardeşim Abdullah Gül'dür' diyen bir insan, seçimler yaklaştığı zaman 'Kardeşim falandır' diyebilir. Bunu da yabana atmayın" ifadelerini kullandı.

BÜLENT ARINÇ EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

Bülent Arınç, 23 Mart'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında da açıklamalarda bulundu. Arınç, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak, siyasette erken öten horozun başının kesildiğini ifade etti.

Arınç, İmamoğlu'nun erken adaylık açıklaması yapmasının tutuklanma sürecinde etkili olabileceğini belirterek, "Erken adaylık açıklamasaydı belki tutuklanmazdı" yorumunda bulundu. Bununla birlikte, İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini ve yurtdışına çıkma riski olsa bile bu durumun engellenebileceğini söyledi. Arınç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben, Erbakan, Erdoğan, geçmişte çok yargılandık. Ama o gün bize düşman olanlar bile bizi tutuklu yargılamadı. Ekrem İmamoğlu da tutuksuz yargılanmalı."

BÜLENT ARINÇ BİLAL ERDOĞAN HAKKINDA NE DEDİ?

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın siyasete girmesi veya aday olup olamayacağı sorusuna yanıt verdi. Arınç, Türkiye'de babadan oğula vekillik geleneğinin sınırlı olduğunu ve bunun genel kabul görmediğini belirtti:

"Babadan oğula vekillik olmuştur ama bu başka bir konudur. Bizde genel kabul görmez diye düşünüyorum."

Arınç, Avrupa ve diğer ülkelerle karşılaştırarak Türkiye'nin farklı bir sistemde olduğunu vurguladı:

"Avrupa'da babadan oğula görüntüsünü göremezsiniz. Burası bir Azerbaycan değil veya Irak'ta, İran'da, Libya'da olan gibi bir şey görülmemiş. Olmaz mı, istenirse olur. Ancak halk buna karar verir. Halk tarafından hemen alkışlarla ve olumlu karşılanacağını da düşünmem. Bu o ülkelerde geçerli olabilir ama bizim ülkemizde kabul görmez diye düşünüyorum."

Bu açıklamalar, Türkiye'de siyaset kültürü ve seçmen algısı açısından dikkat çekici bir değerlendirme olarak öne çıktı.

DİĞER ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR

Bülent Arınç, röportaj sırasında başka konulara da değindi:

Tayfun Kahraman için tahliye çağrısı: Gezi davasından hükümlü olan MS hastası şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın sağlık durumuna dikkat çekerek, "Kendisini hükümeti devirecek biri olarak görmedim" dedi ve sağlık durumu sebebiyletahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Melih Gökçek ile ilgili yorum: Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında, "Ankara'yı parsel parsel sattı" yorumlarına yanıt vererek, sosyal medyanın sorumsuz ortam olduğuna dikkat çekti ve açıklamalarının arkasında olduğunu ifade etti.

Hasan Utku Çakır eleştirisi: İYİ Parti'den AKP'ye geçen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asker selamı veren İstanbul Milletvekili Hasan Utku Çakır'ı mahcup edici bulduğunu belirtti ve onurlu bir davranış sergilenmesi gerektiğini belirtti.