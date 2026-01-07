Bugün yağmur var mı? 7 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

7 Ocak gününe ait güncel hava durumu raporları, Türkiye genelinde plan yapan vatandaşların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklık değerleri, yağış ihtimali ve rüzgârın şiddeti günün seyrini belirlerken, uzmanlar ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. İl il beklenen hava koşullarına ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji'ye göre İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Zaman zaman hafif yağmur geçişleri görülebilir. Sabah ve akşam saatlerinde rüzgârın etkisini artırmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık düşebilir.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre yer yer kısa süreli yağmur ihtimali bulunuyor. Kıyı kesimlerde rüzgârın zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da hava genel olarak bulutlu seyredecek. Meteoroloji, gün içinde yağış ihtimalinin düşük olduğunu belirtirken, sabah ve gece saatlerinde soğuk havaya bağlı buzlanma ve don riskine karşı uyarıyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Meteoroloji'ye göre yerel sağanak yağışlar görülebilir. Kıyı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.

BURSA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Bursa'da gün boyunca çok bulutlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji tahminleri, aralıklı yağmur ihtimaline işaret ediyor. Yüksek kesimlerde ise yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi mümkün.