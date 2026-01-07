Haberler

Bugün yağmur var mı? 7 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

Bugün yağmur var mı? 7 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

7 Ocak günü için açıklanan son hava durumu tahminleri, günlük planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Şehir bazında beklenen sıcaklık değerleri, yağış ihtimali ve rüzgârın etkisi ön plana çıkarken, meteoroloji uzmanları gün boyunca yaşanabilecek ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Peki, bugün yağmur var mı? 7 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

7 Ocak gününe ait güncel hava durumu raporları, Türkiye genelinde plan yapan vatandaşların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklık değerleri, yağış ihtimali ve rüzgârın şiddeti günün seyrini belirlerken, uzmanlar ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. İl il beklenen hava koşullarına ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji'ye göre İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Zaman zaman hafif yağmur geçişleri görülebilir. Sabah ve akşam saatlerinde rüzgârın etkisini artırmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık düşebilir.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre yer yer kısa süreli yağmur ihtimali bulunuyor. Kıyı kesimlerde rüzgârın zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bugün yağmur var mı? 7 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da hava genel olarak bulutlu seyredecek. Meteoroloji, gün içinde yağış ihtimalinin düşük olduğunu belirtirken, sabah ve gece saatlerinde soğuk havaya bağlı buzlanma ve don riskine karşı uyarıyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Meteoroloji'ye göre yerel sağanak yağışlar görülebilir. Kıyı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.

BURSA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Bursa'da gün boyunca çok bulutlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji tahminleri, aralıklı yağmur ihtimaline işaret ediyor. Yüksek kesimlerde ise yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi mümkün.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı

Seda Sayan'dan bomba itiraf! Yüzündeki değişimin sebebi bakın neymiş
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da sürpriz gelişme
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar

Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu