Bugün yağmur var mı? 5 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?
Güncelleme:
5 Şubat Perşembe itibarıyla Türkiye'de kış koşulları etkisini hissettirmeye devam ediyor. Hava sıcaklıkları, olası yağışlar ve rüzgârın yönü ile hızı, yurttaşların günlük yaşamını ve dışarıya çıkma planlarını doğrudan etkiliyor. Peki, bugün yağmur var mı? 5 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

5 Şubat Perşembe günü için yayımlanan hava tahminleri, günlük planlarını yapmak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor. Sıcaklık seviyeleri, yağış ihtimali ve rüzgârın yön ile hızındaki değişimler öne çıkarken; meteoroloji yetkilileri ani ve lokal hava değişikliklerine karşı tedbirli olunmasını tavsiye ediyor. İl il beklenen hava koşulları ve güncel detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 5 Şubat günü parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde ara ara sağanak yağmur bekleniyor. Rüzgâr kuzeybatıdan orta şiddette esecek.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de hava bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli hafif yağmur olasılığı bulunuyor. Rüzgâr batıdan orta şiddette esecek.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da 5 Şubat günü parçalı bulutlu, zaman zaman hafif çiseleme bekleniyor. Rüzgâr kuzeydoğudan hafif ve orta şiddette esecek.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da hava bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağış olasılığı bulunuyor. Rüzgâr batıdan orta şiddette esecek.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli sağanak bekleniyor. Rüzgâr kuzeybatıdan orta şiddette esecek.

