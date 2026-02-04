Bugün yağmur var mı? 4 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

4 Şubat Çarşamba günü için paylaşılan hava durumu tahminleri, gününü planlamak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sıcaklık değerleri, yağış olasılığı ve rüzgârın yönü ile hızındaki değişimler yakından takip edilirken; meteoroloji uzmanları özellikle ani ve yerel hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. İl il beklenen hava koşullarına ilişkin güncel detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

4 Şubat Çarşamba günü İstanbul genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak ihtimali bulunsa da, genel olarak yağış yoğunluğu düşük olacak.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hâkim. Öğle saatlerinde kısa süreli hafif yağış ihtimali olsa da, gün genelinde büyük bir yağış beklenmiyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da 4 Şubat Çarşamba günü bulutlu bir hava hâkim olacak. Yerel olarak hafif kar veya sağanak ihtimali bulunuyor, özellikle yüksek kesimlerde dikkatli olunması öneriliyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da gün genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli sağanak olasılığı bulunuyor, ancak uzun süreli ve etkili bir yağış beklenmiyor.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da 4 Şubat Çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Yer yer hafif yağış görülebilir, ancak genel olarak gün boyunca yağışın etkisi sınırlı olacak.