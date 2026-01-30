Bugün yağmur var mı? 30 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

30 Ocak Cuma gününe ait hava durumu tahminleri, gününü planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gün boyunca beklenen sıcaklık dalgalanmaları, yağış ihtimali ve rüzgârın seyri öne çıkarken; uzmanlar olası ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiğini hatırlatıyor. İl il güncel hava durumu bilgilerine haberin devamında yer veriliyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da gün içerisinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, yer yer kısa süreli yağmur geçişleri görülebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif yağış ihtimali öne çıkıyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de bulutlu hava etkisini sürdürürken, kıyı kesimlerde zaman zaman hafif yağmur geçişleri yaşanabilir. Günün büyük bölümünde ise yağışın aralıklı olması bekleniyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da hava genellikle çok bulutlu seyredecek. Gün içinde hafif yağmur veya yer yer karla karışık yağmur ihtimali bulunurken, yağışların kısa süreli olması öngörülüyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da sağanak yağış ihtimali diğer illere göre daha yüksek. Özellikle kıyı kesimlerde yağmurun zaman zaman etkili olabileceği, iç kesimlerde ise parçalı bulutlu bir havanın görülebileceği tahmin ediliyor.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da çok bulutlu bir hava hâkim olurken, gün içerisinde aralıklı yağmur geçişleri yaşanabilir. Kısa süreli ve hafif yağışların etkili olması bekleniyor.