Bugün yağmur var mı? 29 Aralık bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

29 Aralık günü Türkiye genelinde beklenen hava koşulları, günlük yaşamını ve planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Büyükşehirlerden iç ve kıyı bölgelerine kadar birçok ilde sıcaklık değerleri, yağış ihtimali ve rüzgârın durumu öne çıkarken, gün içerisinde hava şartlarında yaşanabilecek ani değişiklikler de dikkatle takip ediliyor. İl il güncel hava durumu tahminleri ve ülke geneline ilişkin ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Bugün Türkiye genelinde hava durumu yakından takip edilirken, birçok şehirde yağış beklentisi bulunmuyor. Genel görünüm parçalı ve çok bulutlu, yer yer açık bir gün şeklinde öne çıkıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da bugün yağmur beklenmiyor. Kent genelinde bulutlu ancak kuru bir hava hakim olurken, gün içinde yağış ihtimali düşük görünüyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de bugün yağış öngörülmüyor. Az bulutlu ve açık bir havanın etkili olması beklenirken, yağmur ihtimali bulunmuyor.

ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Başkent Ankara'da bugün için yağmur tahmini yer almıyor. Hava genellikle bulutlu seyredecek, ancak yağış beklenmiyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya'da bugün yağmur beklenmiyor. Akdeniz genelinde güneşli ve açık bir hava öne çıkarken, yağış ihtimali oldukça düşük.

BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da da bugün yağış beklenmiyor. Parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte, günün büyük bölümünde kuru hava etkili olacak.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da bugün yağmur öngörülmüyor. Havanın bulutlu ancak yağışsız geçmesi bekleniyor.