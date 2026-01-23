Haberler

Bugün yağmur var mı? 23 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

Güncelleme:
23 Ocak Cuma günü için paylaşılan güncel hava durumu tahminleri, günlük planlarını dış koşullara göre ayarlamak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. İl il beklenen sıcaklıklar, yağış olasılığı ve rüzgârın gün boyunca göstereceği seyir merak edilirken; meteoroloji kaynakları ani sıcaklık değişimleri ve yerel hava olaylarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuyor. Peki, bugün yağmur var mı? 23 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir'de yağmur var mı?

23 Ocak Cuma günü için yayımlanan güncel hava durumu tahminleri, açık alanda vakit geçirmeyi planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji kaynaklarının son değerlendirmelerinde; sıcaklıkların gün içindeki değişimi, yağış olasılığı ve rüzgârın etkisi öne çıkarken, ani hava koşullarına karşı dikkatli olunması yönündeki uyarılar da dikkat çekiyor. İl il beklenen hava şartlarına dair ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Meteorolojik tahminlere göre İstanbul'da 23 Ocak Cuma günü yağışlı hava etkisini gösterebilir. Gün içinde aralıklarla sağanak geçişleri yaşanması bekleniyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de hava parçalı ve çok bulutlu seyrederken, yer yer hafif yağmur ihtimali öne çıkıyor. Özellikle günün ilerleyen saatlerinde kısa süreli yağışlar görülebilir.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Başkent Ankara'da bulutlu bir hava hâkim olurken, zaman zaman yağmur ya da yüksek kesimlerde karla karışık yağmur olasılığı bulunuyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya genelinde yağışlı hava beklentisi var. Kıyı kesimlerde yağmur şeklinde görülebilecek yağışların, gün boyu etkisini aralıklarla sürdürmesi öngörülüyor.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sistemle birlikte yağmur ihtimali yüksek görünüyor. Gün içinde kısa süreli sağanaklar yaşanabilir.

