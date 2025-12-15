Bugün yağmur var mı? 15 Aralık bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

15 Aralık'ta hava durumu merak konusu. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da yağış bekleniyor mu? Günlük planları etkileyebilecek meteorolojik gelişmeler, vatandaşların ilgisini çekiyor. Ayrıntılar haberin devamında…

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Bazı şehirlerde yer yer yağış bekleniyor. Günün farklı saatlerinde gökyüzü değişkenlik gösterebilir.

HANGİ ŞEHİRLERDE YAĞMUR YAĞACAK?

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Yalova'da yağış ihtimali bulunuyor. Bölgesel farklılıklar olabileceği için yerel saatlerde değişimler görülebilir.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Evet, İstanbul'da aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkili olması bekleniyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de kısa süreli yağmur ihtimali var. Akşam saatlerinde yağışın azalması öngörülüyor.

ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Başkentte hafif yağmur veya çiseleme bekleniyor. Gün boyunca hava parçalı bulutlu seyredebilir.

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya'da yerel sağanaklar görülebilir. Özellikle sabah saatleri ve öğle öncesi dikkat etmek gerekebilir.

BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da kısa süreli sağanak yağışlar gündeme gelebilir. Günün ikinci yarısında hava açabilir.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da aralıklı yağmur ihtimali bulunuyor. Özellikle sabah saatlerinde etkili olabilir.