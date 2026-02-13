Haberler

Bugün yağmur var mı? 13 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?


Güncelleme:
13 Şubat Cuma günü yurt genelinde kış koşulları etkisini hissettirmeyi sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerine yakın seyretmesi beklenirken, bazı bölgelerde görülebilecek yağışlar ve yer yer kuvvetini artıran rüzgâr günlük planları etkileyebiliyor. Peki, bugün yağmur var mı? 13 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

13 Şubat Cuma gününe ilişkin paylaşılan hava tahmin raporları, ülke genelinde yoğun ilgi görüyor. Gün boyunca sıcaklık değerlerinin nasıl seyredeceği, beklenen yağış ihtimali ve rüzgârın şiddeti en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle dış mekân planı olanlar ve seyahat edecek vatandaşlar için il bazlı güncel tahminler önem taşıyor. Detaylı değerlendirmeler ve bölge bölge hava durumu bilgileri haberin devamında…

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olabilir. Aralıklı hafif yağmur geçişleri özellikle sabah ve akşam saatlerinde görülebilir. Ani sağanak ihtimaline karşı tedbirli olunması önerilir.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de hava genel olarak parçalı bulutlu seyrediyor. Gün içinde kısa süreli yağmur ihtimali bulunsa da uzun süreli ve kuvvetli yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında.



ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Ankara'da çok bulutlu bir gökyüzü öne çıkıyor. Zaman zaman hafif yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde serin hava etkisini hissettirebilir.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı kesimlerde kısa süreli yağmur ihtimali bulunsa da günün büyük bölümünde ılık ve sakin bir hava hâkim olabilir.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Gün içerisinde aralıklı hafif yağmur geçişleri yaşanabilir. Marmara genelindeki sistem nedeniyle rüzgâr zaman zaman etkisini artırabilir.

Not: Hava koşullarının yerel ve anlık olarak değişebileceği göz önünde bulundurularak, güncel tahminlerin takip edilmesi faydalı olacaktır.

