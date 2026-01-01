Haberler

Bugün yağmur var mı? 1 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

Güncelleme:
1 Ocak sabahına girilirken yayımlanan son hava durumu raporları, yılın ilk gününde dışarı çıkmayı planlayan vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer aldı. İl il paylaşılan sıcaklık tahminleri, yağış beklentileri ve rüzgârın hissedilen etkisi öne çıkarken, meteoroloji yetkilileri gün içerisinde yaşanabilecek kısa süreli hava değişimlerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuyor. Peki, bugün yağmur var mı?

1 Ocak için Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahminleri, yılın ilk gününde plan yapacak vatandaşların odağında yer alıyor. Türkiye genelinde sıcaklık değerleri, yağış olasılığı ve rüzgârın etkisi öne çıkarken, uzmanlar gün içinde yaşanabilecek ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. İl il güncel hava durumu detayları ve ülke genelindeki beklentiler haberin ilerleyen bölümünde yer alıyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Türkiye genelinde bugün hava durumu bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Bazı şehirlerde yağış ihtimali bulunurken, birçok noktada gün yağışsız geçiyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içinde yer yer hafif ve aralıklı yağmur görülebilir.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de bugün yağış beklenmiyor. Havanın genel olarak parçalı bulutlu ve açık seyretmesi öngörülüyor.

ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Ankara'da bugün için yağmur tahmini bulunmuyor. Hava bulutlu ancak yağışsız geçecek.

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya'da bugün yağış beklenmiyor. Gün boyunca açık ve az bulutlu bir hava etkili olacak.

BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da bugün yağmur ihtimali düşük. Hava çok bulutlu ancak büyük ölçüde yağışsız seyredecek.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da bugün için yağış öngörülmüyor. Günün parçalı bulutlu ve sakin geçmesi bekleniyor.

