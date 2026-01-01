Bugün yağmur var mı? 1 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

1 Ocak için Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahminleri, yılın ilk gününde plan yapacak vatandaşların odağında yer alıyor. Türkiye genelinde sıcaklık değerleri, yağış olasılığı ve rüzgârın etkisi öne çıkarken, uzmanlar gün içinde yaşanabilecek ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. İl il güncel hava durumu detayları ve ülke genelindeki beklentiler haberin ilerleyen bölümünde yer alıyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Türkiye genelinde bugün hava durumu bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Bazı şehirlerde yağış ihtimali bulunurken, birçok noktada gün yağışsız geçiyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içinde yer yer hafif ve aralıklı yağmur görülebilir.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de bugün yağış beklenmiyor. Havanın genel olarak parçalı bulutlu ve açık seyretmesi öngörülüyor.

ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Ankara'da bugün için yağmur tahmini bulunmuyor. Hava bulutlu ancak yağışsız geçecek.

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya'da bugün yağış beklenmiyor. Gün boyunca açık ve az bulutlu bir hava etkili olacak.

BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da bugün yağmur ihtimali düşük. Hava çok bulutlu ancak büyük ölçüde yağışsız seyredecek.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da bugün için yağış öngörülmüyor. Günün parçalı bulutlu ve sakin geçmesi bekleniyor.