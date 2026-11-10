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Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı?

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Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı?
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Futbolseverler, milli maç arasında Avrupa kupalarında heyecanın sürüp sürmediğini merak ediyor. Her hafta salı ve çarşamba akşamları oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını takip eden futbolseverler, bugün ekranlarda Şampiyonlar Ligi heyecanı olup olmayacağını sorguluyor. Futbolseverler, bugün Şampiyonlar Ligi maçı olup olmadığını ve turnuvanın ne zaman devam edeceğini araştırıyor.

Bugün, 10 Kasım 2026 Salı günü erkekler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç bulunmuyor. Milli maç arası nedeniyle Avrupa kupalarına ara verildi. Şampiyonlar Ligi, 24-25 Kasım tarihlerinde oynanacak 5. hafta maçlarıyla devam edecek. Galatasaray 24 Kasım Salı günü Aston Villa'yı ağırlayacak, Fenerbahçe ise 25 Kasım Çarşamba günü Şahtar Donetsk'e konuk olacak. Bu akşam ise UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 5 karşılaşma oynanacak. İşte Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin merak edilenler.

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI VAR MI?

Hayır, bugün erkekler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yok. Milli takımların UEFA Uluslar Ligi ve hazırlık maçları nedeniyle Avrupa kupalarına bu hafta ara verildi. Bununla birlikte bu akşam UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde maçlar oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ NEDEN YOK?

Erkekler UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu hafta oynanmamasının nedeni milli maç arası. Milli takımlar, 12-15 Kasım tarihleri arasında UEFA Uluslar Ligi ve hazırlık maçlarına çıkacak. A Milli Takım da 12 Kasım'da Belçika ile, 15 Kasım'da ise Fransa ile karşılaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

UEFA Şampiyonlar Ligi, 24 Kasım Salı ve 25 Kasım Çarşamba günleri oynanacak 5. hafta maçlarıyla devam edecek.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te Aston Villa'yı konuk edecek.

ŞAHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te deplasmanda Şahtar Donetsk ile karşılaşacak.,

ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTA MAÇLARI

24 Kasım 2026 Salı:

20.45 Galatasaray Aston Villa

20.45 Bodo/Glimt LASK Linz

23.00 Feyenoord Porto

23.00 Arsenal Borussia Dortmund

23.00 Slovan Bratislava Real Betis

23.00 Real Madrid PSV

23.00 RB Leipzig Lens

23.00 Como AEK

23.00 Manchester City Napoli

25 Kasım 2026 Çarşamba:

20.45 Slavia Prag Villarreal

20.45 Sabah Barcelona

23.00 PSG Roma

23.00 Şahtar Donetsk Fenerbahçe

23.00 Inter Stuttgart

23.00 Sporting Lizbon Manchester United

23.00 Atletico Madrid Viking

23.00 Lille Bayern Münih

23.00 Club Brugge Liverpool

BUGÜN KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?

10 Kasım 2026 Salı akşamı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlar şöyle:

20.45 Hacken Chelsea

20.45 Real Madrid Paris FC

23.00 Roma Servette

23.00 Inter Manchester City

23.00 PSG Bayern Münih

KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Bu akşam oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçlarının tamamı Disney+ üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Disney+ internet üzerinden yayın yaptığı için karşılaşmaların televizyon platformlarında bir kanal numarası bulunmuyor. Karşılaşmaları izlemek için Disney+ aboneliği gerekiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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