Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı?

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Bugün, 10 Kasım 2026 Salı günü erkekler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç bulunmuyor. Milli maç arası nedeniyle Avrupa kupalarına ara verildi. Şampiyonlar Ligi, 24-25 Kasım tarihlerinde oynanacak 5. hafta maçlarıyla devam edecek. Galatasaray 24 Kasım Salı günü Aston Villa'yı ağırlayacak, Fenerbahçe ise 25 Kasım Çarşamba günü Şahtar Donetsk'e konuk olacak. Bu akşam ise UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 5 karşılaşma oynanacak. İşte Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin merak edilenler.

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI VAR MI?

Hayır, bugün erkekler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yok. Milli takımların UEFA Uluslar Ligi ve hazırlık maçları nedeniyle Avrupa kupalarına bu hafta ara verildi. Bununla birlikte bu akşam UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde maçlar oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ NEDEN YOK?

Erkekler UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu hafta oynanmamasının nedeni milli maç arası. Milli takımlar, 12-15 Kasım tarihleri arasında UEFA Uluslar Ligi ve hazırlık maçlarına çıkacak. A Milli Takım da 12 Kasım'da Belçika ile, 15 Kasım'da ise Fransa ile karşılaşacak.