Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Futbolseverler, milli maç arasında Avrupa kupalarında heyecanın sürüp sürmediğini merak ediyor. Her hafta salı ve çarşamba akşamları oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını takip eden futbolseverler, bugün ekranlarda Şampiyonlar Ligi heyecanı olup olmayacağını sorguluyor. Futbolseverler, bugün Şampiyonlar Ligi maçı olup olmadığını ve turnuvanın ne zaman devam edeceğini araştırıyor.
Bugün, 10 Kasım 2026 Salı günü erkekler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç bulunmuyor. Milli maç arası nedeniyle Avrupa kupalarına ara verildi. Şampiyonlar Ligi, 24-25 Kasım tarihlerinde oynanacak 5. hafta maçlarıyla devam edecek. Galatasaray 24 Kasım Salı günü Aston Villa'yı ağırlayacak, Fenerbahçe ise 25 Kasım Çarşamba günü Şahtar Donetsk'e konuk olacak. Bu akşam ise UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 5 karşılaşma oynanacak. İşte Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin merak edilenler.
BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI VAR MI?
Hayır, bugün erkekler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yok. Milli takımların UEFA Uluslar Ligi ve hazırlık maçları nedeniyle Avrupa kupalarına bu hafta ara verildi. Bununla birlikte bu akşam UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde maçlar oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ NEDEN YOK?
Erkekler UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu hafta oynanmamasının nedeni milli maç arası. Milli takımlar, 12-15 Kasım tarihleri arasında UEFA Uluslar Ligi ve hazırlık maçlarına çıkacak. A Milli Takım da 12 Kasım'da Belçika ile, 15 Kasım'da ise Fransa ile karşılaşacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ NE ZAMAN DEVAM EDECEK?
UEFA Şampiyonlar Ligi, 24 Kasım Salı ve 25 Kasım Çarşamba günleri oynanacak 5. hafta maçlarıyla devam edecek.
GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te Aston Villa'yı konuk edecek.
ŞAHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te deplasmanda Şahtar Donetsk ile karşılaşacak.,
ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTA MAÇLARI
24 Kasım 2026 Salı:
20.45 Galatasaray Aston Villa
20.45 Bodo/Glimt LASK Linz
23.00 Feyenoord Porto
23.00 Arsenal Borussia Dortmund
23.00 Slovan Bratislava Real Betis
23.00 Real Madrid PSV
23.00 RB Leipzig Lens
23.00 Como AEK
23.00 Manchester City Napoli
25 Kasım 2026 Çarşamba:
20.45 Slavia Prag Villarreal
20.45 Sabah Barcelona
23.00 PSG Roma
23.00 Şahtar Donetsk Fenerbahçe
23.00 Inter Stuttgart
23.00 Sporting Lizbon Manchester United
23.00 Atletico Madrid Viking
23.00 Lille Bayern Münih
23.00 Club Brugge Liverpool
BUGÜN KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?
10 Kasım 2026 Salı akşamı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlar şöyle:
20.45 Hacken Chelsea
20.45 Real Madrid Paris FC
23.00 Roma Servette
23.00 Inter Manchester City
23.00 PSG Bayern Münih
KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Bu akşam oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçlarının tamamı Disney+ üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Disney+ internet üzerinden yayın yaptığı için karşılaşmaların televizyon platformlarında bir kanal numarası bulunmuyor. Karşılaşmaları izlemek için Disney+ aboneliği gerekiyor.
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