Bugün okullar tatil mi? 30 Aralık 2025 Salı kar tatili olan iller (TAM LİSTE)

Rusya ve Balkanlar üzerinden gelen sert soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde etkisini artırarak sürdürüyor. 28 Aralık'ta başlayan yoğun kar yağışı, birçok bölgede ulaşımı zorlaştırırken buzlanma ve don riski nedeniyle eğitimi de aksattı. Geçtiğimiz gün çok sayıda ilde okullar tatil edilirken, milyonlarca öğrenci ve veli 30 Aralık 2025 Salı günü için Valiliklerden gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, Bugün okullar tatil mi? 30 Aralık 2025 Salı kar tatili olan illerin tam listesi haberimizde.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

"Bugün okullar tatil mi?" sorusu, kar yağışının etkisini sürdürmesiyle birlikte 30 Aralık Salı sabahının en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Valilikler, öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğini ön planda tutarak il ve ilçe bazlı tatil kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamalarda; kar yağışı, buzlanma, don riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar temel gerekçe olarak gösterildi.

30 ARALIK 2025 SALI KAR TATİLİ OLAN İLLER (TAM LİSTE)

Aşağıda, 30 Aralık 2025 Salı günü için resmî valilik açıklamalarına dayalı olarak eğitime ara verilen iller ve ilçeler ayrı ayrı ve detaylı şekilde yer almaktadır.

30 ARALIK BOLU OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personeli ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden kadın çalışanlar idari izinli sayıldı.

30 ARALIK BATMAN OKULLAR TATİL Mİ?

Batman'da il genelindeki tüm resmî ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Buzlanma ve don riski nedeniyle hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli idari izinli oldu.

30 ARALIK SİİRT OKULLAR TATİL Mİ?

Siirt genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, kreşler ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim durduruldu. Kent merkezinde motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı da geçici olarak yasaklandı.

30 ARALIK ŞIRNAK OKULLAR TATİL Mİ?

Şırnak merkez ve bazı ilçelerde tüm okullarda eğitime ara verildi. İdil ilçesinde ise yalnızca köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler izinli sayıldı. Şırnak Üniversitesi'nde de sınavlar ertelendi.

30 ARALIK KARABÜK OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük il genelinde tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve özel gereksinimli kamu personeli idari izinli oldu.

30 ARALIK DİYARBAKIR OKULLAR TATİL Mİ?

Diyarbakır genelinde kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

30 ARALIK MARDİN OKULLAR TATİL Mİ?

Mardin genelinde eğitime verilen ara 30 Aralık Salı gününü kapsayacak şekilde uzatıldı. Artuklu Üniversitesi'nde de eğitime 2 gün ara verildi.

30 ARALIK KASTAMONU OKULLAR TATİL Mİ?

Bazı ilçelerde tüm okullarda tatil ilan edilirken, sahil ilçelerinde yalnızca taşımalı eğitime ara verildi.

30 ARALIK ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullarda eğitim durduruldu.

30 ARALIK ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ'da 30 ve 31 Aralık tarihlerinde tüm okullarda eğitime ara verildi. Karar, aşırı buzlanma ve yoğun kar beklentisi nedeniyle alındı.

30 ARALIK VAN OKULLAR TATİL Mİ?

Van genelinde yoğun kar, sis ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

30 ARALIK HAKKARİ OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari genelinde kar yağışı ve don riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. RAM'lerde de hizmet durduruldu.

30 ARALIK ARTVİN OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin'in Şavşat ilçesinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

30 ARALIK DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ?

Kaynaşlı ve Yığılca'da tüm okullar tatil edilirken, merkez ve bazı ilçelerde yalnızca taşımalı eğitim durduruldu.

30 ARALIK SİNOP OKULLAR TATİL Mİ?

Bazı ilçelerde tüm okullar, bazı ilçelerde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamında tatil kararı alındı.

30 ARALIK MUŞ OKULLAR TATİL Mİ?

Malazgirt, Bulanık ve Varto ilçelerinde köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için tatil uygulandı.

30 ARALIK TUNCELİ OKULLAR TATİL Mİ?

Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

30 ARALIK RİZE OKULLAR TATİL Mİ?

Çamlıhemşin ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullarda eğitime ara verildi.

30 ARALIK ŞANLIURFA OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Harran Üniversitesi'nde ise eğitime 5 gün ara verildi.

30 ARALIK BİTLİS OKULLAR TATİL Mİ?

Bitlis genelinde tüm eğitim kurumlarında 30 ve 31 Aralık tarihlerinde eğitime ara verildi.