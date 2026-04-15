Bugün okullar tatil mi? 15 Nisan Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa okullar tatil mi? Öğretmenler iş bırakma eylemi neden yapıyor?

Türkiye genelinde öğrenciler, veliler ve eğitim camiası “Bugün okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. 15 Nisan itibarıyla yaşanan gelişmeler, özellikle bazı illerde eğitim faaliyetlerinin akıbetine dair belirsizlik oluşturdu.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Mevcut resmi açıklamalara göre, ülke genelinde okulların tatil edildiğine dair kapsamlı bir karar bulunmuyor. Ancak sendikaların aldığı iş bırakma kararları nedeniyle bazı okullarda ders işlenişinde aksaklıklar yaşanabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin bulundukları illerdeki resmi açıklamaları yakından takip etmeleri önem taşıyor.

15 NİSAN ÇARŞAMBA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, ŞANLIURFA OKULLAR TATİL Mİ?

15 Nisan Çarşamba günü için İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa Bursa ve diğer illerde okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Valilikler yada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Bu açıklama doğrultusunda söz konusu illerde eğitimin resmi olarak devam ettiği anlaşılmaktadır. Ancak sendikaların iş bırakma eylemleri nedeniyle bazı okullarda eğitim faaliyetlerinde aksama yaşanabilir.

Öte yandan Şanlıurfa’da yaşanan olay sonrası yalnızca ilgili okul özelinde bir karar alınmıştır:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Şanlıurfa'da bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırı hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

MEB, yaptığı açıklamada, saldırı hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Ayrıca bakanlık, saldırının düzenlendiği okulda eğitime 4 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Bu kararın yalnızca olayın yaşandığı okul için geçerli olduğu ve genel bir tatil kararı olmadığı özellikle vurgulanmalıdır.

ÖĞRETMENLER İŞ BIRAKMA EYLEMİ NEDEN YAPIYOR?

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonrası eğitim sendikaları tepki göstererek iş bırakma kararı aldı. Bu gelişme, eğitim gündeminin en önemli başlıklarından biri haline geldi.

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şanlıurfa Siverek’teki silahlı saldırı, okullarda güvenliğin çöktüğünün açık ilanıdır. En güvenli olması gereken okullarda öğretmenler öldürülüyor, öğrenciler yaralanıyor. Bu kabul edilemez"

Açıklamalarına devam eden Özbay şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenin değersizleştirildiği, gençlerin geleceksizleştirildiği; okulların güvenliksiz bırakıldığı bu düzen, sorumluların sorumsuzluğudur" diyen Özbay "Defalarca yaptığımız uyarılara ve okullarda ortaya çıkan risklerin önceden yetkililere bildirilmesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmaması, bu tablonun sorumlularını açıkça ortaya koymaktadır. Taleplerimiz nettir: Okul girişlerinde kadrolu güvenlik görevlisi, yeterli sayıda rehber öğretmen ve psikososyal destek, her okula revir, sağlık hizmetleri ve sağlık personeli, kadrolu temizlik personeli, kalabalık sınıfların azaltılması, yeni okul yapılması ve güvenli eğitim ortamı...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e de açıkça sesleniyoruz: Bakanlığı döneminde yaşanan bunca şiddet olayına rağmen sorumluluk almamak kabul edilemez. Artık istifa etmelidir! Eylem çağrımız nettir: 15 Nisan 13.00’te Ankara’da ve tüm illerde İl Millî Eğitim Müdürlükleri önünde eş zamanlı eylem 2. gün: Ankara’da “Eğitime, okuluna, eğitimciye sahip çıkma büyük buluşması” ifadelerini kullandı."

Diğer sendikalar da benzer kararlar aldı:

Hürriyetçi Eğitim Sen de 2 günlük iş bırakma kararı aldı. Sendikadan yapılan açıklamada, "Siverek’te öğretmenleri ve öğrencilerimizi hedef alan, çok sayıda yaralının olduğu okul saldırısı; okul güvenliğini sağlamayanların açık sorumluluğudur! Okullarımızın güvenliğini sağlayacak tüm önlemlerin alınması, somut adımların atılması için, tüm eğitim çalışanlarını; bu ülkenin gördüğü en büyük öğretmen eylemi için birleşmeye, tüm sendikaları ise iş bırakma kararı almaya davet ediyoruz" denildi.

DİĞER SENDİKALAR DA KARAR ALDI

Öte yandan Eğitim-Bir-Sen de açıklama yayımlayarak 15 Nisan’da ülke genelinde iş bırakacaklarını, aynı gün, Siverek’te ve diğer illerde basın açıklamaları gerçekleştireceklerini duyurdu.