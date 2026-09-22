Bugün maç yok mu, bugünkü maçlar hangi kanalda 22 Eylül Salı?

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Bugün maç var mı, 22 Eylül Salı bugünkü maçlar hangi kanalda? soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Takımlarının maçlarını canlı takip etmek isteyen sporseverler, günün karşılaşmalarını, başlama saatlerini ve yayıncı kanalları araştırıyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR? 22 EYLÜL 2026 SALI MAÇ PROGRAMI

Futbolseverler, “Bugün maç var mı, bugünkü maçlar hangi kanalda?” sorularının yanıtını araştırıyor. 22 Eylül 2026 Salı günü Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de karşılaşma oynanmayacak. Milli ara nedeniyle Türkiye’de liglere verilen aranın yanı sıra Avrupa’nın önde gelen liglerinde de bugün futbolseverlerin takip edebileceği maç bulunmuyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

22 Eylül Salı günü futbol takviminde UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öne çıkıyor. Günün programında Inter Kadınlar-BK Häcken, Bayern Münih Kadınlar-Manchester City Kadınlar ve Real Madrid Kadınlar-Paris Saint-Germain Kadınlar gibi önemli mücadeleler yer alıyor.

Türkiye’de ise günün öne çıkan spor karşılaşması basketbolda oynanacak.

FENERBAHÇE TARAFTAR - BEŞİKTAŞ MAÇI BUGÜN!

Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü görev yapacak. Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

22 EYLÜL 2026 SALI MAÇ PROGRAMI

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

• 19.45 | Inter Kadınlar - BK Häcken

• 19.45 | Bayern Münih Kadınlar - Manchester City Kadınlar

• 22.00 | Real Madrid Kadınlar - Paris Saint-Germain Kadınlar

• 22.00 | Arsenal Kadınlar - HB Køge

• 22.00 | Juventus Kadınlar - Benfica Kadınlar

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası

• 20.00 | Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş | TRT 1

BUGÜNKÜ MAÇLAR HANGİ KANALDA?

22 Eylül Salı günü Türkiye'de ekranlara gelecek önemli karşılaşmalardan biri Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş maçı olacak. Saat 20.00'de başlayacak Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak karşılaşmaların yayın bilgileri ise müsabaka bazında değişiklik gösterebiliyor.

22 EYLÜL SALI SÜPER LİG MAÇI VAR MI?

22 Eylül 2026 Salı günü Trendyol Süper Lig'de maç bulunmuyor. Milli ara nedeniyle Türkiye'deki lig programına ara verilirken, bugün Süper Lig karşılaşması oynanmayacak.

Futbolseverler bugün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçlarının yanı sıra saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasını takip edebilecek.