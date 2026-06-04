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Bugün maç var mı? 4 Haziran Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 4 Haziran Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
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4 Haziran Perşembe günü futbol dünyasında yoğun bir maç trafiği dikkat çekiyor. Farklı liglerde sahaya çıkacak takımlar, hem puan tablosundaki konumlarını güçlendirmek hem de sezon hedeflerine ulaşmak için kritik mücadelelere hazırlanıyor. Futbolseverler ise günün maç programını ve karşılaşmalardan çıkacak sonuçları merakla takip ediyor. Peki, bugün maç var mı? 4 Haziran Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

4 Haziran’da futbol gündemi, farklı liglerde oynanacak karşılaşmalarla hareketleniyor. Takımlar sahaya üç puan hedefiyle çıkarken, hem zirve yarışı hem de alt sıralardaki mücadele dikkat çekiyor. Futbolseverler ise günün maç programını ve kritik karşılaşmaların saatlerini yakından takip ediyor. Detaylar haberimizde…

YAYINLAR

08:00

09:00

  • HT Spor – Schengen Vizesi ( Futbol )
  • HT Spor – HT Spor Gündem ( Futbol )
  • A Spor – Spor Ajansı ( Futbol )

09:30

  • BeIN Haber – Süper Lig Maç Özetleri ( Futbol )

10:15

  • TRT Spor – Dünya Kupası 2026 ( Futbol )

11:00

  • HT Spor – HT Spor Gündem ( Futbol )
  • A Spor – Spor Ajansı ( Futbol )
  • TRT Spor – Spor Manşet ( Futbol )

11:30

  • BeIN Haber – Süper Lig Asist Kralı ( Futbol )

12:00

  • BeIN Haber – Galatasaray Sezonun Golleri ( Futbol )

12:30

  • HT Spor – Kürsü ( Futbol )
  • TRT Spor – Gün Ortası ( Futbol )

13:30

  • HT Spor – Bakış Açısı ( Futbol )
  • TRT Spor – Şampiyonlar Ligi Final Özeti ( Futbol )

14:00

  • A Spor – Gün Ortası ( Futbol )
  • TRT Spor – Spor Stüdyosu ( Futbol )

14:30

  • BeIN Haber – Premier League Golleri ( Futbol )

15:00

  • HT Spor – Satır Arası ( Futbol )
  • BeIN Haber – Özel Röportaj ( Futbol )
  • A Spor – Spor Gündemi ( Futbol )

16:00

  • TRT Spor – Gündem Futbol (Futbol)

18:00

  • TRT Spor – Spor Merkezi (Futbol)
  • HT Spor – Ana Haber Bülten (Futbol)
  • A Spor – Ana Haber (Futbol)
  • BeIN Haber – Ana Haber (Futbol)

20:00

  • A Spor – Milli Takım Dünya Kupası (Futbol)
  • HT Spor – Gelmez Dediğin Yerden (Futbol)
  • BeIN Haber – Fenerbahçe Sezonun Golleri (Futbol)

21:00

  • HT Spor – Sahadan (Futbol)
  • A Spor – Transfer Raporu (Futbol)

22:00

  • HT Spor – Gece Yarısı (Futbol)
  • BeIN Haber – Aziz Yıldırım / Özel Röportaj (Futbol)
  • S Sport Plus – İspanya - Irak (Futbol)
  • S Sport Plus – Fransa - Fildişi Sahili (Futbol)

22:30

  • BeIN Haber – Süper Lig Sezonun En'leri (Futbol)

23:00

  • A Spor – Son Sayfa (Futbol)

23 :45

  • BeIN Haber – Süper Lig Son Dakika Golleri (Futbol)
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

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