21 Ağustos Cuma günü futbol, basketbol ve voleybolda birbirinden farklı karşılaşmalar sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Günün programında Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga karşılaşmalarının yanı sıra erkek basketbol THY Süper Kupa yarı final maçları ile Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası mücadeleleri bulunuyor. Peki, Bugün maç var mı? 21 Ağustos Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

21 AĞUSTOS CUMA BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

21 Ağustos Cuma günü oynanacak maçların saatleri ve yayınlanacağı kanallar belli oldu. Günün futbol programında Türkiye'den iki karşılaşma bulunuyor. Trendyol Süper Lig'de Erzurumspor FK - Galatasaray maçı saat 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Trendyol 1. Lig'de ise Fatih Karagümrük - Bursaspor karşılaşması saat 21.30'da TRT Spor'dan izlenebilecek.

TRENDYOL SÜPER LİG

21.30 Erzurumspor FK - Galatasaray

Yayın: beIN Sports 1

TRENDYOL 1. LİG

21.30 Fatih Karagümrük - Bursaspor

Yayın: TRT Spor

İNGİLTERE PREMİER LİG

22.00 Arsenal - Coventry

Yayın: beIN Sports 3

İSPANYA LA LİGA

22.00 Real Betis - Real Sociedad

Yayın: S Sport

ERKEK BASKETBOL THY SÜPER KUPA YARI FİNAL

21 Ağustos Cuma günü erkek basketbol THY Süper Kupa yarı final programında iki karşılaşma bulunuyor. Günün ilk maçında saat 18.45'te Hırvatistan ile Türkiye karşılaşacak. İkinci yarı final mücadelesinde ise saat 21.30'da Almanya ile Çekya karşı karşıya gelecek.

18.45 Hırvatistan - Türkiye

Yayın: S Sport

21.30 Almanya - Çekya

Yayın: S Sport

TRENDYOL 2026 AVRUPA KADINLAR VOLEYBOL ŞAMPİYONASI

21 Ağustos Cuma günü Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası kapsamında A, B, C ve D gruplarında karşılaşmalar oynanacak.

A GRUBU

19.00 Türkiye - Letonya

Yayın: TRT 1

B GRUBU

15.00 Avusturya - Sırbistan

18.00 Bulgaristan - Ukrayna

21.00 Çekya - Yunanistan

C GRUBU

18.00 Azerbaycan - Portekiz

D GRUBU

14.00 Fransa - Slovakya

17.00 Hırvatistan - İtalya

20.00 İsveç - Karadağ

21 Ağustos Cuma günü maç programında futbol, basketbol ve voleybol karşılaşmaları farklı saatlerde sporseverlerle buluşacak. Günün futbol maçları arasında Erzurumspor FK - Galatasaray, Fatih Karagümrük - Bursaspor, Arsenal - Coventry ve Real Betis - Real Sociedad mücadeleleri yer alırken; basketbol ve voleybolda da gün boyunca karşılaşmalar oynanacak.