Bugün maç var mı? 19 Ağustos Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

19 Ağustos 2026 Çarşamba maç takvimi, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 19 Ağustos Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaların yanı sıra farklı liglerdeki mücadeleler de takip ediliyor. İşte 19 Ağustos 2026 Çarşamba gününün maç programı, yayın saatleri ve karşılaşmalar...

YAYIN AKIŞI

14.30 - Maç Özet - HT Spor

16.00 - Gündem Futbol Transfer - TRT Spor

17.00 - Dünyadan Futbol - HT Spor

20.00 - Nokta Transfer - HT Spor

20.00 - Avrupa'da Türk Takımları - A Spor