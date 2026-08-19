Bugün maç var mı? 19 Ağustos Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
Futbolseverler, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak maçların programını araştırmayı sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maç heyecanı devam ederken, günün karşılaşmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. "Bugün maç var mı?", "19 Ağustos Çarşamba hangi takımların maçı var?" ve "Bu akşam hangi maçlar oynanacak?" soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
19 Ağustos 2026 Çarşamba maç takvimi, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 19 Ağustos Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaların yanı sıra farklı liglerdeki mücadeleler de takip ediliyor. İşte 19 Ağustos 2026 Çarşamba gününün maç programı, yayın saatleri ve karşılaşmalar...
YAYIN AKIŞI
- 14.30 - Maç Özet - HT Spor
- 16.00 - Gündem Futbol Transfer - TRT Spor
- 17.00 - Dünyadan Futbol - HT Spor
- 20.00 - Nokta Transfer - HT Spor
- 20.00 - Avrupa'da Türk Takımları - A Spor
- 21.00 - Transfer Raporu - A Spor
- 22.00 - Futbol Aklı - TRT Spor
- 22.00 - Atletico Madrid - Malaga - S Sport Plus
- 22.00 - NEC Nijmegen - Bodo/Glimt - Tabii
- 22.00 - Celtic - LASK Linz - Tabii
- 22.00 - Slovan Bratislava - NK Celje - Tabii
- 23.30 - Ceza Sahası - TRT Spor