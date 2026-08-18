Bugün maç var mı? 18 Ağustos Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

18 Ağustos 2026 Salı maç takvimi, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçlarında Fenerbahçe- Lyon, Levski Sofya-AEK ve Dinamo Zagreb-Viking karşılaşmaları oynanacak. Fenerbahçe'nin Lyon'u konuk edeceği mücadele saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. İşte 18 Ağustos 2026 Salı gününün maç programı, yayın saatleri ve karşılaşmalar...

YAYIN AKIŞI

07:00 - İspanya LaLiga - S Sport

10:00 - İtalya Serie A Sezon Maçları - S Sport 2

12:30 - Hollanda Ligi Geniş Özetler - S Sport

13:30 - İspanya LaLiga - S Sport

14:30 - 2. Bundesliga Özetler - S Sport 2

16:00 - Hedef Süper Lig - TRT Spor

16:30 - İtalya Serie A Sezon Maçları - S Sport 2

19:00 - 2. Bundesliga Özetler - S Sport

20:00 - Şampiyonlar Ligi Özel - A Spor

20:00 - Avrupa Stüdyosu - TRT Spor