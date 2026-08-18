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Bugün maç var mı? 18 Ağustos Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 18 Ağustos Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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Futbolseverler, 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak maçların programını araştırmayı sürdürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maç heyecanı başlarken, temsilcimiz Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Lyon ile karşılaşacağı mücadele günün öne çıkan karşılaşması olarak dikkat çekiyor. "Bugün maç var mı?", "18 Ağustos Salı hangi takımların maçı var?", "Fenerbahçe-Lyon maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

18 Ağustos 2026 Salı maç takvimi, futbolseverlerin merak ettiği konular arasında bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçlarında Fenerbahçe- Lyon, Levski Sofya-AEK ve Dinamo Zagreb-Viking karşılaşmaları oynanacak. Fenerbahçe'nin Lyon'u konuk edeceği mücadele saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. İşte 18 Ağustos 2026 Salı gününün maç programı, yayın saatleri ve karşılaşmalar...

YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - İspanya LaLiga - S Sport
  • 10:00 - İtalya Serie A Sezon Maçları - S Sport 2
  • 12:30 - Hollanda Ligi Geniş Özetler - S Sport
  • 13:30 - İspanya LaLiga - S Sport
  • 14:30 - 2. Bundesliga Özetler - S Sport 2
  • 16:00 - Hedef Süper Lig - TRT Spor
  • 16:30 - İtalya Serie A Sezon Maçları - S Sport 2
  • 19:00 - 2. Bundesliga Özetler - S Sport
  • 20:00 - Şampiyonlar Ligi Özel - A Spor
  • 20:00 - Avrupa Stüdyosu - TRT Spor

  • 21:30 - İtalya Serie A Sezon Maçları - S Sport 2
  • 22:00 - Dinamo Zagreb - Viking - Tabii
  • 22:00 - Levski - AEK - Tabii
  • 22:00 - Fenerbahçe - Lyon - TRT 1
  • 22:00 - Transfer Raporu - A Spor
  • 22:45 - Avrupa Stüdyosu Gece - TRT Spor
  • 22:45 - Devre Arası - A Spor
  • 23:00 - Spor Artı - TRT Spor
  • 23:00 - Transfer Raporu Gece - A Spor
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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