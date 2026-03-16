Bugün kandil mi, ne kandili? 16 Mart Pazartesi günü ne kandili, Kadir Gecesi mi? Kadir Gecesi'nin anlamı nedir?

Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken milyonlarca kişi 16 Mart Pazartesi günü için aynı soruyu soruyor: "Bugün kandil mi, Kadir Gecesi mi?" Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen bu mübarek zamanın anlamı ve önemi yeniden gündeme geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BUGÜN KANDİL Mİ?

Evet, 16 Mart 2026 Pazartesi günü Kadir Gecesi idrak ediliyor. Ramazan ayının en önemli ve en faziletli gecelerinden biri olarak kabul edilen bu mübarek gece, Müslümanlar tarafından ibadet, dua ve Kur'an-ı Kerim okunarak geçiriliyor.

BUGÜN NE KANDİLİ?

Bugün Kadir Gecesi'dir. Ramazan ayının 26. gecesine denk gelen bu mübarek gece, İslam dünyasında rahmet ve mağfiretin yoğunlaştığı, manevi değeri yüksek bir zaman dilimi olarak kabul edilir. Bu nedenle birçok kişi geceyi ibadet ve dualarla değerlendirmektedir.

BUGÜN KADİR GECESİ Mİ?

Evet, 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi gününe denk geliyor. Ramazan ayı içerisinde yer alan bu özel gece, Müslümanlar için en kıymetli gecelerden biri olarak kabul edilir ve ibadetlerle ihya edilir.

KADİR GECESİNİN ANLAMI NEDİR?

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlanıldığı gece olarak bilinir. İslam inancına göre bu gece rahmet ve bağışlanmanın bol olduğu, duaların kabul edildiğine inanılan mübarek bir zaman dilimidir. Ramazan ayı içinde bulunan en kıymetli gece olarak kabul edilir ve bazı âlimlere göre Mevlid gecesinden sonra en faziletli gecedir. Bu gecenin, Allah tarafından ümmete hediye edildiği de hadislerde ifade edilmektedir.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı

19 Şubat 2026 Perşembe - 1 Ramazan 1447

Kadir Gecesi

16 Mart 2026 Pazartesi - 26 Ramazan 1447

Ramazan (Fıtır) Bayramı 1. Günü

20 Mart 2026 Cuma - 1 Şevval 1447

Ramazan (Fıtır) Bayramı 2. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi - 2 Şevval 1447

Ramazan (Fıtır) Bayramı 3. Günü

22 Mart 2026 Pazar - 3 Şevval 1447

Terviye Günü

25 Mayıs 2026 Pazartesi - 8 Zilhicce 1447

Arefe Günü

26 Mayıs 2026 Salı - 9 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 1. Günü

27 Mayıs 2026 Çarşamba - 10 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 2. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe - 11 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 3. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma - 12 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 4. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi - 13 Zilhicce 1447

Hicri Yılbaşı Gecesi

15 / 16 Haziran 2026 Pazartesi / Salı - 29 Zilhicce / 1 Muharrem 1447-1448

Hicri Yılbaşı Günü

16 Haziran 2026 Salı - 1 Muharrem 1448

Aşûre Gecesi

24 / 25 Haziran 2026 Çarşamba / Perşembe - 9 / 10 Muharrem 1448

Aşûre Günü

25 Haziran 2026 Perşembe - 10 Muharrem 1448

Mevlid Kandili

24 Ağustos 2026 Pazartesi - 11 Rebiülevvel 1448

Üç Ayların Başlangıcı

10 Aralık 2026 Perşembe - 1 Receb 1448

Regaib Kandili