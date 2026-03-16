Bugün kandil mi, Kadir Gecesi bugün mü 16 Mart Pazartesi?

Ramazan ayının manevi atmosferi devam ederken, 16 Mart Pazartesi günü için "Bugün kandil mi, Kadir Gecesi bugün mü?" sorusu gündemde yer aldı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nin hangi tarihte idrak edileceği ve bugün kandil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilerek sıkça sorgulanıyor.

BUGÜN KANDİL Mİ, HANGİ KANDİL?

16 Mart 2026 Pazartesi günü milyonlarca Müslüman için özel bir gece olan Kadir Gecesi idrak ediliyor. Diyanet'in Dini Günler Takvimine göre bugün resmi olarak kandil gecesi değil, Kadir Gecesi olarak kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu gece, İslam'da dua ve tövbelerin kabul edildiği, sema kapılarının açıldığı kutlu bir zaman olarak öne çıkıyor.

KADİR GECESİ NEDİR, ÖNEMİ NEDEN BÜYÜKTÜR?

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak bilinen Kadir Gecesi, bin aydan hayırlı olarak tanımlanıyor. Bu gece meleklerin ve Ruh'un Rablerinin izniyle dünyaya indiği, sabaha kadar esenlik taşıyan manevi bir zaman dilimi olarak Müslümanlar tarafından ibadet ve dua ile ihya ediliyor. 16 Mart 2026 gecesi, Kur'an'ın insanlığa inişinin yıldönümü olarak özel bir öneme sahip.

KADİR GECESİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Kadir Gecesi'ni ihya etmek isteyenler için Diyanet'in önerdiği ibadetler arasında Kur'an okumak, nafile namaz kılmak, dua etmek, tövbe etmek ve zikir çekmek öne çıkıyor. Ayrıca tefekkür etmek, nefis muhasebesi yapmak ve ihtiyaç sahiplerini sevindirmek de gecenin ruhuna uygun davranışlar arasında sayılıyor.

KADİR GECESİ DUASI VE MESAJLARI

Müslümanlar Kadir Gecesi'nde Hz. Peygamber'in öğrettiği dua ile af ve rahmet niyazında bulunuyor. "Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet" anlamındaki dua gecenin merkezinde yer alıyor. Bunun yanında kısa ve anlamlı mesajlar paylaşmak da yaygın bir gelenek; "Kadir geceniz mübarek olsun, dualarınız kabul olsun" gibi ifadeler sosyal medya ve mesajlaşmalarda sık tercih ediliyor.

BUGÜN HANGİ KANDİL?

16 Mart 2026 Pazartesi akşamı başlayan Kadir Gecesi, 17 Mart sabahına kadar sürecek ve İslam geleneğine göre akşam namazı ile başlayan dini gece diliminde ihya edilecek. Bu nedenle bugün için sorulan "bugün hangi kandil?" sorusunun yanıtı Kadir Gecesi olarak netleşiyor.