Bugün hava nasıl olacak? 21 Mart Cumartesi, bayramın 2. günü hava nasıl, yağmur var mı, kar yağacak mı? Şanlıurfa, Diyarbakır, Afyon, Nevşehir...

21 Mart Cumartesi, bayramın ikinci gününde hava nasıl olacak sorusu özellikle yurt genelinde merak ediliyor. Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a, Afyon'dan Nevşehir'e kadar birçok şehirde vatandaşlar yağmur var mı, kar yağacak mı yoksa güneşli bir gün mü bizi bekliyor? gibi kritik sorulara yanıt arıyor. Bayramın 2. gününde gökyüzü gündemin en çok konuşulan konusu haline gelirken uzmanların hava tahminleri dikkatle takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ŞANLIURFA'DA HAVA DURUMU

Bugün Şanlıurfa'da hava açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar gün boyunca yaklaşık 18–22?°C aralığında seyredecek. Yağmur veya kar yağışı beklenmiyor, bayramın ikinci gününde dış mekan planları için uygun bir hava söz konusu.

DİYARBAKIR'DA HAVA DURUMU

Diyarbakır'da hava parçalı bulutlu olacak. Günlük sıcaklıklar 16–20?°C civarında seyredecek. Hafif yağmur olasılığı çok düşük; kar yağışı beklenmiyor. Vatandaşlar bayramın ikinci gününde açık hava aktivitelerini rahatlıkla planlayabilir.

AFYON'DA HAVA DURUMU

Afyon'da bugün hava parçalı bulutlu ve serin olacak. Sıcaklıklar 9–13?°C arasında olacak. Yağış ihtimali sınırlı, kar sürprizi söz konusu değil. Bayramın ikinci gününde özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilecek.

NEVŞEHİR'DE HAVA DURUMU

Nevşehir'de hava bulutlu ve öğle saatlerinde hafif yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklıklar 7–12?°C aralığında olacak. Kar yağışı beklenmiyor ve gün genel olarak serin geçecek. Bayramın ikinci gününde dış mekan planları için tedbirli olmak yeterli olacak.