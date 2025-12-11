Haberler

Bugün hangi diziler var, 11 Aralık Perşembe günü dizileri neler?

Bugün hangi diziler var, 11 Aralık Perşembe günü dizileri neler?
Güncelleme:
TV yayın akışı, izleyicilerin gün içinde hangi programları tercih edeceklerini daha hızlı ve kolay bir şekilde belirlemelerine yardımcı olan bir rehber görevi görüyor. "Bugün hangi diziler ekranlarda?" sorusunun cevabını merak edenler, 11 Aralık Perşembe gününe ait dizi listesini araştırıyor. Bugün ekranda hangi dizilerin yer aldığı, 11 Aralık Perşembe gününün dizi programları sorgulanıyor.

Günün yoğunluğundan uzaklaşıp biraz olsun dinlenmek isteyenler için televizyon hâlâ keyifli bir kaçış noktası olmayı sürdürüyor. Akşam saatlerinde evde hoş vakit geçirmek isteyen pek çok kişi, ekran başına geçmeyi tercih ediyor. Bu nedenle "Bugün hangi diziler yayınlanacak, 11 Aralık Perşembe günü ekranda hangi yapımlar bulunuyor?" sorusu günün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Güller ve Günahlar

23.15 Uzak Şehir

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.15 Bu Sabah

10.00 Sandık Kokusu

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Kiralık Aşk

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.15 Kalk Gidelim

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.45 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Maç Önü

20.45 Samsunspor – AEK Athens

23.00 Brann – Fenerbahçe

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş'le Sence?

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

