Bugün hangi diziler var, 11 Aralık Perşembe günü dizileri neler?
TV yayın akışı, izleyicilerin gün içinde hangi programları tercih edeceklerini daha hızlı ve kolay bir şekilde belirlemelerine yardımcı olan bir rehber görevi görüyor. "Bugün hangi diziler ekranlarda?" sorusunun cevabını merak edenler, 11 Aralık Perşembe gününe ait dizi listesini araştırıyor. Bugün ekranda hangi dizilerin yer aldığı, 11 Aralık Perşembe gününün dizi programları sorgulanıyor.
Günün yoğunluğundan uzaklaşıp biraz olsun dinlenmek isteyenler için televizyon hâlâ keyifli bir kaçış noktası olmayı sürdürüyor. Akşam saatlerinde evde hoş vakit geçirmek isteyen pek çok kişi, ekran başına geçmeyi tercih ediyor. Bu nedenle "Bugün hangi diziler yayınlanacak, 11 Aralık Perşembe günü ekranda hangi yapımlar bulunuyor?" sorusu günün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Güller ve Günahlar
23.15 Uzak Şehir
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.15 Bu Sabah
10.00 Sandık Kokusu
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Kiralık Aşk
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.15 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.45 Kasaba Doktoru
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Maç Önü
20.45 Samsunspor – AEK Athens
23.00 Brann – Fenerbahçe
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş'le Sence?
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye