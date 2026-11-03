Bu akşam Tuzlu Kahve var mı, yok mu? 3 Kasım Salı Tuzlu Kahve yeni bölüm yayınlanacak mı?

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Tuzlu Kahve, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle Tuzlu Kahve'nin yanı sıra salı akşamı yayınlanan Haysiyet ve Anne Yarısı dizileri de bu hafta yeni bölümle ekranda olmayacak. İşte Tuzlu Kahve'nin bu akşamki durumuna ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına dair merak edilenler.

BU AKŞAM TUZLU KAHVE VAR MI?

Hayır, bu akşam Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü yayınlanmayacak. Dizi, 3 Kasım 2026 Salı akşamı Star TV ekranlarında yeni bölümüyle izleyiciyle buluşmayacak.

TUZLU KAHVE NEDEN YOK?

Tuzlu Kahve'nin bu akşam yayınlanmamasının nedeni, Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Kanallar, milyonlarca kişinin izlemesi beklenen maç nedeniyle dizilerinin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı.

Basında yer alan haberlere göre televizyon sektöründe reklam gelirlerinin ekim ayında son 30 yılın en düşük seviyesine gerilemesi de bu kararda etkili oldu. Reklam kuşaklarının yalnızca yüzde 60'ının dolu olduğu belirtilirken, kanalların reklam gelirleri artmadıkça önemli maç ve özel günlerde dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama yoluna gittiği ifade ediliyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER YOK?

3 Kasım Salı akşamı Galatasaray-Stuttgart maçı nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayacak diziler şöyle:

Tuzlu Kahve (Star TV)

Haysiyet (Kanal D)

Anne Yarısı (NOW)

TRT 1'de ise Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yayın saatinde Galatasaray-Stuttgart maçı ekrana gelecek.

TUZLU KAHVE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünün haftaya salı akşamı Star TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Yeni bölümün kesin yayın tarihine ilişkin kanaldan resmi bir açıklama yapılmadı. Yayın akışında son dakika bir değişiklik olması halinde ayrıntılar netlik kazanacak.

TUZLU KAHVE NEREDEN İZLENİR?

Tuzlu Kahve'nin önceki bölümleri, Star TV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden izlenebiliyor.

GALATASARAY STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Stuttgart arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı, bu akşam saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.