Bu akşam hangi diziler var? 7 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Televizyon izleyicileri, 7 Ağustos 2026 Cuma TV yayın akışı listesini araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek diziler, yarışma programları, haber bültenleri, sinema filmleri ve eğlence programları izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, "Bugün TV'de ne var?", "7 Ağustos Cuma hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler ekrana gelecek?" soruları da arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
7 Ağustos 2026 Cuma TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri ilgiyle takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da merak ediliyor. İzleyiciler; Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışlarını inceleyerek favori programlarının saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 7 Ağustos 2026 Cuma güncel TV yayın akışı...
ATV
- 01:45 Anlaşma
- 03:45 Aldatmak
- 05:45 Gözleri KaraDeniz
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Kırgın Çiçekler
- 13:00 Gün Ortası
- 14:00 Altı Üstü İstanbul
- 16:30 Var Mısın Yok Musun
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Altı Üstü İstanbul
- 23:40 Kill Bill 2
KANAL D
- 01:00 Yüz Numaralı Adam
- 02:45 Dört Psikopat
- 04:15 Kuzey Güney
- 07:00 Küçük Ağa
- 09:30 Yaprak Dökümü
- 12:00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13:00 Magazin D Yaz
- 14:00 Uzak Şehir
- 16:45 Aşk-ı Memnu
- 19:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Kuralsız Sokaklar
- 22:15 Kuralsız Sokaklar
- 23:45 Çember: Yolun Sonundaki Kız
NOW TV
- 08:30 Çalar Saat
- 10:00 Kirli Sepeti
- 12:00 Halef: Köklerin Çağrısı
- 15:00 Sen Çal Kapımı
- 16:30 Karagül
- 19:00 NOW Ana Haber
- 20:00 İllegal Hayatlar: Meclis
- 22:45 İllegal Hayatlar: Meclis
- 00:45 Aşk Yeniden
- 03:00 Her Yerde Sen
- 05:00 Yasak Elma
- 06:00 Son Yaz
SHOW TV
- 00:15 Ölmek İçin Bir Gün
- 02:00 Muhtemel Aşk
- 04:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 06:00 Yeni Gelin
- 09:00 Aşk Laftan Anlamaz
- 12:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 15:00 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 Show Ana Haber
- 20:00 Muhbir
- 22:30 Tehlikeli Görev
STAR TV
- 01:00 Işıklar Sönmesin
- 02:30 Güzel Köylü
- 04:30 Erkenci Kuş
- 07:00 İki Aile
- 09:30 Çirkin
- 12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
- 14:15 Güzel Köylü
- 16:30 Erkenci Kuş
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Süt Kardeşler
- 21:45 Dizi
TRT 1
- 02:00 Seksenler
- 03:10 Kendi Düşen Ağlamaz
- 05:30 Hayallerinin Peşinde
- 07:10 Kalk Gidelim
- 10:05 Kendi Düşen Ağlamaz
- 13:30 Seksenler
- 14:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Asırlık Gece
TV8
- 00:15 MasterChef Türkiye
- 02:30 Doktor Aksoy
- 04:30 Gazete Magazin
- 06:30 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:00 Gel Konuşalım
- 11:00 Gazete Magazin
- 13:00 Doktor Aksoy
- 15:30 MasterChef Türkiye
- 20:00 MasterChef Türkiye