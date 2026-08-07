Bu akşam hangi diziler var? 7 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

7 Ağustos 2026 Cuma TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri ilgiyle takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da merak ediliyor. İzleyiciler; Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışlarını inceleyerek favori programlarının saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 7 Ağustos 2026 Cuma güncel TV yayın akışı...

ATV

01:45 Anlaşma

03:45 Aldatmak

05:45 Gözleri KaraDeniz

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kırgın Çiçekler

13:00 Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul

16:30 Var Mısın Yok Musun

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Altı Üstü İstanbul

23:40 Kill Bill 2

KANAL D

01:00 Yüz Numaralı Adam

02:45 Dört Psikopat

04:15 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13:00 Magazin D Yaz

D Yaz 14:00 Uzak Şehir

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

22:15 Kuralsız Sokaklar

23:45 Çember: Yolun Sonundaki Kız

NOW TV

08:30 Çalar Saat

10:00 Kirli Sepeti

12:00 Halef: Köklerin Çağrısı

15:00 Sen Çal Kapımı

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 İllegal Hayatlar: Meclis

22:45 İllegal Hayatlar: Meclis

00:45 Aşk Yeniden

03:00 Her Yerde Sen

05:00 Yasak Elma

06:00 Son Yaz

SHOW TV

00:15 Ölmek İçin Bir Gün

02:00 Muhtemel Aşk

04:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

06:00 Yeni Gelin

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Muhbir

22:30 Tehlikeli Görev

STAR TV

01:00 Işıklar Sönmesin

02:30 Güzel Köylü

04:30 Erkenci Kuş

07:00 İki Aile

09:30 Çirkin

12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14:15 Güzel Köylü

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Süt Kardeşler

21:45 Dizi

TRT 1

02:00 Seksenler

03:10 Kendi Düşen Ağlamaz

05:30 Hayallerinin Peşinde

07:10 Kalk Gidelim

10:05 Kendi Düşen Ağlamaz

13:30 Seksenler

14:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Asırlık Gece

TV8