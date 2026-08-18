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Bu akşam hangi diziler var? 18 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 18 Ağustos yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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Televizyon izleyicileri, 18 Ağustos 2026 Salı TV yayın akışı listesini araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek diziler, yarışma programları, haber bültenleri, sinema filmleri ve eğlence programları izleyiciler tarafından yakından takip edilirken, "Bugün TV'de ne var?", "18 Ağustos Salı hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi ve filmler ekrana gelecek?" soruları da arama motorlarında araştırılıyor.

18 Ağustos 2026 Salı TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini koruyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri izleyiciler tarafından takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da merak ediliyor. İzleyiciler; Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 yayın akışlarını inceleyerek günün programlarını ve favori yapımlarının yayın saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 18 Ağustos 2026 Salı güncel TV yayın akışı...

ATV

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Kırgın Çiçekler
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Altı Üstü İstanbul
  • 16.30 - Var Mısın Yok Musun
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Var Mısın Yok Musun

KANAL D

  • 07.00 - Küçük Ağa
  • 09.30 - Yaprak Dökümü
  • 12.00 - Kanal D Haber Gün Arası
  • 13.00 - Magazin D Yaz
  • 14.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16.45 - Aşk-ı Memnu
  • 18.30 - Kanal D Ana Haber
  • 20.00 - Sıcak Büfe
  • 22.30 - Mandıra Filozofu İstanbul

NOW TV

  • 08.30 - Çalar Saat
  • 10.00 - Kirli Sepeti
  • 12.00 - Halef: Köklerin Çağrısı
  • 15.00 - Sen Çal Kapımı
  • 16.30 - Karagül
  • 19.00 - NOW Ana Haber
  • 20.00 - Şimdi Yandık

SHOW TV

  • 06.00 - Yeni Gelin
  • 09.00 - Aşk Laftan Anlamaz
  • 12.00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 15.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 18.25 - Show Ana Haber
  • 20.00 - Muhtemel Aşk
  • 23.15 - Maide’nin Altın Günü

STAR TV

  • 07.00 - İki Aile
  • 09.30 - Yüksek Sosyete
  • 12.00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
  • 14.15 - Güzel Köylü
  • 16.30 - Erkenci Kuş
  • 19.00 - Star Haber
  • 20.00 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
  • 22.15 - Tolgshow Yıldızlar

TRT 1

  • 06.00 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 07.00 - Kalk Gidelim
  • 10.00 - Kendi Düşen Ağlamaz
  • 13.30 - Seksenler
  • 14.00 - Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17.45 - Lingo Türkiye
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - DJ Ahmet
  • 22.00 - Fenerbahçe-Lyon

TV8

  • 07.15 - Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 - Oynat Bakalım
  • 09.00 - Gel Konuşalım
  • 11.00 - Gazete Magazin
  • 13.00 - Doktor Aksoy
  • 15.30 - MasterChef Türkiye
  • 20.00 - MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
2000

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