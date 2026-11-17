Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bosna Hersek - Romanya maçı, bugün 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak karşılaşmaya Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu ev sahipliği yapacak. Ancak mücadele için Türkiye'de herhangi bir yayıncı kuruluş açıklanmadı. Bosna Hersek - Romanya maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları ise futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte Bosna Hersek - Romanya maçının yayın durumu, başlama saati ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar.

BOSNA HERSEK - ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bosna Hersek - Romanya maçı için Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalı ya da dijital platform yayın planı açıklanmadı. Bu nedenle karşılaşmanın Türkiye'den canlı yayınla izlenmesi beklenmiyor.

BOSNA HERSEK - ROMANYA MAÇI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Maçı televizyondan izleme imkanı bulunmayan futbolseverler, karşılaşmayı canlı skor uygulamaları ve spor sitelerinin anlık maç anlatımları üzerinden takip edebilecek. Maç öncesinde son dakika bir yayın anlaşması yapılması halinde yayın bilgileri ayrıca duyurulacak.

BOSNA HERSEK - ROMANYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma için Türkiye'de bir yayıncı belirlenmediğinden, maçın şifreli ya da şifresiz olarak yayınlanması söz konusu değil.

BOSNA HERSEK - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Bosna Hersek - Romanya maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.

BOSNA HERSEK - ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Bosna Hersek - Romanya maçı Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverler yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmeli.

BOSNA HERSEK - ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bosna Hersek ile Romanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, Bosna Hersek'in Zenica kentindeki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak.

BOSNA HERSEK - ROMANYA MAÇI NEDEN YAYINLANMIYOR?

Uluslar Ligi maçlarının Türkiye'deki yayın hakları, maç bazında farklı kanallara dağıtılıyor. Bosna Hersek - Romanya karşılaşması için Türkiye'de herhangi bir kanalın yayın planında yer almadığı görülüyor.