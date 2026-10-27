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Boluspor Karşıyaka maçı hangi kanalda, Boluspor vs Karşıyaka nereden CANLI izlenir? Boluspor Karşıyaka maçı kaç kaç, maç bitti mi?

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Boluspor Karşıyaka maçı hangi kanalda, Boluspor vs Karşıyaka nereden CANLI izlenir? Boluspor Karşıyaka maçı kaç kaç, maç bitti mi?
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Ziraat Türkiye Kupası’nda eleme heyecanı sürerken Boluspor, sahasında köklü kulüplerden Karşıyaka’yı ağırlıyor. Bolu’da oynanan ve tur atlayan takımı belirleyecek kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, “Boluspor Karşıyaka maçı hangi kanalda?” ve “maç nereden canlı izlenir?” sorularına yanıt arıyor.

Bolu spor – Karşıyaka maçı bugün saat 15.30’da başladı ve A Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. Karşılaşmada ev sahibi Bolu spor, rakibi karşısında 1-0 önde. İşte Bolu spor – Karşıyaka maçına dair son durum ve yayın bilgileri.

BOLUSPOR KARŞIYAKA MAÇI KAÇ KAÇ?

Ziraat Türkiye Kupası eleme turunda oynanan karşılaşmada Bolu spor, Karşıyaka karşısında 1-0 önde. Mücadele devam ediyor. Kalan dakikalarda atılacak goller ve önemli gelişmeler, karşılaşmanın sonuna kadar takip edilecek.

BOLUSPOR KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolu spor ile Karşıyaka arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

BOLUSPOR KARŞIYAKA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. A Spor, ulusal yayın yapan şifresiz bir spor kanalı olduğu için karşılaşma ücretsiz olarak izlenebiliyor. Ev anteni, uydu alıcısı ya da dijital platformu bulunan herkes maçı herhangi bir abonelik gerekmeden takip edebiliyor.

A SPOR KAÇINCI KANALDA?

A Spor; Digiturk’te 88, D-Smart’ta 80, Kablo TV’de 142, Tivibu’da 381 ve Turkcell TV+’ta 72 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

BOLUSPOR KARŞIYAKA MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, A Spor’un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden yayına ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

BOLUSPOR KARŞIYAKA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Mücadele, Bolu’daki Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Ev sahibi Boluspor, taraftarı önünde kupada bir üst tura yükselmeyi hedeflerken, Karşıyaka ise deplasmanda geri dönüş peşinde.

KUPADA TEK MAÇ ELEME

Ziraat Türkiye Kupası’nın eleme turlarında karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanıyor. Normal süre sonunda kazanan takım bir üst tura yükselirken, beraberlik halinde tur atlayan takım uzatma ve gerekirse penaltı atışlarıyla belirleniyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşma zaten A Spor’dan şifresiz olarak yayınlandığı için resmi yayıncının tercih edilmesi öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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