Bolu okullar tatil mi, 12 Ocak Cumartesi Bolu'da okul yarın yok mu (BOLU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bolu'da okul yok mu, 12 Ocak Pazartesi eğitime ara mı verildi? Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı kentte, haftanın ilk günü için kar tatili iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde hayatı durma noktasına getiren hava şartları nedeniyle Bolu Valiliği tarafından yapılacak duyuru büyük bir merakla bekleniyor. 12 Ocak Bolu okul tatili haberlerine ilişkin resmi açıklamalar ve meteorolojik tahminlerin detayları içeriğimizde yer alıyor.

BOLU HAVA DURUMU

Bolu Dağı ve Şehir Merkezinde Kar Esareti: Beş Günlük Detaylı Rapor

Türkiye'nin kış turizmi ve ulaşımında kilit rol oynayan Bolu'da, 12-16 Ocak 2025 tarihleri arasında yoğun kış şartları bekleniyor. Hem Bolu Dağı geçişinde hem de şehir merkezinde kar yağışı ve dondurucu soğuklar gündemi belirleyecek.

12 Ocak Pazar günü Bolu'da gökyüzü çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmurun, öğleden sonra tamamen kar yağışına dönmesi bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 2 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde sıcaklık eksi 3 dereceye kadar inecek. Abant ve Gölcük gibi turizm merkezlerinde kar yağışının şimdiden etkisini göstermesi bekleniyor.

13 Ocak Pazartesi haftanın en zorlu günlerinden biri olabilir. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte Bolu Dağı Geçidi'nde ulaşım güçleşecek. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının tipi şeklinde görülebileceği konusunda uyarıyor. Gündüz sıcaklığı eksi 1 derecede kalacak. Karayolları ekiplerinin teyakkuzda olacağı bu günde, araçlarında kar lastiği ve zincir bulunmayan sürücülerin yola çıkmaması isteniyor.

14 Ocak Salı günü kar yağışı aralıklarla devam edecek ancak asıl tehlike dondurucu soğuklar olacak. Şehir merkezinde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşması beklenirken, hava sıcaklığı gece eksi 10 derecelere kadar düşecek. Bu ekstrem soğuklar nedeniyle su sayaçlarının donması gibi tesisat sorunlarına karşı vatandaşların önlem alması gerekiyor.

15 Ocak Çarşamba günü yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte gökyüzü parçalı bulutlu bir hal alacak. Ancak yağışın durması sıcaklığı artırmayacak, aksine ayazın şiddetini artıracak. Gündüz sıcaklığın eksi 4 dereceyi geçmeyeceği tahmin ediliyor. Yerlerde biriken karların buz pistine dönüşeceği bu günde, yaya ve araç trafiğinde azami dikkat gerekiyor.

16 Ocak Perşembe günü Bolu dondurucu bir sabahla güne başlayacak. Gece ölçülen en düşük sıcaklığın eksi 12 derece civarında olması bekleniyor. Gün içinde güneşin bir miktar kendini göstermesiyle sıcaklık 1 dereceye kadar yükselebilir. Ancak Bolu genelinde kış şartları tüm ağırlığıyla devam edecek. Kamu kurumlarının çalışma saatlerinde veya okul taşımalı eğitimlerinde olası aksaklıklar için resmi duyuruların takip edilmesi tavsiye ediliyor.

BOLU OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Cumartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.