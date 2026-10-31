Bogdan Swieczkowski kimdir? Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı neden görevden alındı?

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Varşova'daki Anayasa Mahkemesi binasının ana kapısı cuma gecesi polisin taktığı bir zincirle kapalıydı. Zinciri elektrikli testereyle kesenler mahkemenin başkanı Bogdan Swieczkowski'nin destekçileriydi. Polis yine de Swieczkowski'yi binaya almadı.

Birkaç saat önce mahkemenin internet sitesinde kısa bir duyuru yayımlanmıştı: Swieczkowski ve başkan yardımcısı Bartlomiej Sochanski görevden alınmıştı.

BOGDAN SWIECZKOWSKI NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Bogdan Swieczkowski, mahkemenin en kıdemli yargıcı Anna Korwin-Piotrowska'nın 30 Ekim 2026 akşamı duyurduğu kararla görevden alındı. Korwin-Piotrowska kararın hukukun üstünlüğünü yeniden kurmak için gerektiğini söyledi ve mahkemenin yönetimini üstlendi.

Başbakan Donald Tusk'ın hükümeti, Swieczkowski'yi Meclis çoğunluğunun seçtiği yargıçların göreve başlamasını engellemekle eleştiriyordu. 2023'te yargı bağımsızlığını geri getirme sözüyle iş başına gelen hükümet, haftalardır önceki iktidar döneminde atanan yargıçları değiştirmeye çalışıyordu. Tusk, X'te hukukun üstünlüğünü yeniden sağlamanın hükümetin görevi olduğunu, bunun zor ve bazen acı veren bir süreç olduğunu yazdı: "Başka bir yol yok."

Swieczkowski ve muhalefet ise kararı yasa dışı bir "darbe" girişimi olarak nitelendirdi. Muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski, eski Başbakan Mateusz Morawiecki ve mahkemenin eski başkanı Julia Przylebska da binanın önüne geldi.

BOGDAN SWIECZKOWSKI CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ MÜ?

Bogdan Swieczkowski, Senegal ziyaretini yarıda kesip ülkeye dönen Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü. Görüşmede Yüksek Mahkeme Birinci Başkanı Zbigniew Kapinski de vardı.

Nawrocki ardından mahkeme binasına gitti. İçeri girmeye çalışırken yargıçlarla arasında arbede çıktı; iki taraf da birbirini sorumlu tuttu. Nawrocki, Korwin-Piotrowska'nın yetkisini tanımadığını açıkladı.

BOGDAN SWIECZKOWSKI KİMDİR?

Bogdan Swieczkowski, Aralık 2024'ten bu yana Polonya Anayasa Mahkemesi'nin başkanlığını yapan eski bir savcı. Kariyerinin büyük bölümünü organize suçla mücadele eden savcılık birimlerinde geçirdi, 2016-2022 arasında ülkenin ulusal savcısıydı.

Hukuk eğitimini Krakow'daki Jagiellonian Üniversitesi'nde aldı ve 1994'te mezun oldu. Savcılık sınavını 1996'da geçti.

BOGDAN SWIECZKOWSKI KAÇ YAŞINDA?

Bogdan Swieczkowski 56 yaşında. 22 Mayıs 1970'te güney Polonya'daki Sosnowiec kentinde doğdu.

BOGDAN SWIECZKOWSKI HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Bogdan Swieczkowski, savcılığa Sosnowiec'te başladı. 2001-2005 arasında Katowice'de savcılık yaptı, son iki yılında organize suçla mücadele biriminde çalıştı. 2005'in sonunda Ulusal Savcılığın organize suç dairesine geçti.

2006'da İç Güvenlik Ajansı'nın (ABW) başına getirildi. Bu görevden Kasım 2007'de alındı.

24 Kasım 2015'te Polonya Adalet Bakanlığında müsteşar oldu. Mart 2016'da ulusal savcı ve başsavcının birinci yardımcısı olarak atandı, bu görevi 2022'ye kadar sürdürdü.

Dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın önerisiyle aday gösterildi, Meclis (Sejm) onu 8 Şubat 2022'de Anayasa Mahkemesi yargıcı seçti. 16 Şubat 2022'de yemin etti. Duda, 9 Aralık 2024'te Swieczkowski'yi Julia Przylebska'nın yerine mahkemenin başkanlığına atadı.