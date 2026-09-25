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Oyuncu Biran Damla Yılmaz, Almanya'da yaşadığı dönemde yaptırdığı estetik işlemlerin ücretini ödemediği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı iddiasıyla gündeme geldi. Kariyeri boyunca Kırgın Çiçekler, Yasak Elma ve Halef: Köklerin Çağrısı gibi yapımlarda rol alan Yılmaz hakkında ortaya atılan hapis cezası iddiasının detayları merak konusu oldu. Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir, hangi dizilerde oynadı? Biran Damla Yılmaz hapis cezası mı aldı, neden? Detaylar...

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde doğan oyunculardan biridir. Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Yılmaz, özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül Acar karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Oyuncunun kariyerinde televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmleri de bulunuyor.

Yılmaz, ilerleyen yıllarda Canevim, Baraj, Yasak Elma, Hudutsuz Sevda ve Kopuk gibi farklı televizyon yapımlarında rol aldı. Oyuncu, 2025 yılından itibaren Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Yıldız Kordağlı karakteriyle başrolde yer alıyor.

Oyuncunun sinema kariyerinde ise Çılgın Dersane 4: Ada, Mucize 2: Aşk, Prestij Meselesi ve Hayatla Barış yapımları bulunuyor.

BİRAN DAMLA YILMAZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Biran Damla Yılmaz'ın televizyon kariyerinde farklı dönemlerde rol aldığı çok sayıda yapım bulunuyor. Oyuncunun yer aldığı diziler ve canlandırdığı karakterler şöyle:

MUHTEŞEM YÜZYIL

Biran Damla Yılmaz, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Cariye karakteriyle rol aldı.

YASAK

Oyuncu, Yasak dizisinde Esma karakterini canlandırdı.

BEYAZ YALAN

Yılmaz, Beyaz Yalan dizisinde Nesrin karakterine hayat verdi.

KIRGIN ÇİÇEKLER

Biran Damla Yılmaz'ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan yapımlardan biri Kırgın Çiçekler oldu. Oyuncu dizide Eylül Acar karakterini canlandırdı. Yılmaz'ın bu rolle kariyerinde önemli bir çıkış yaptığı bilgisi kaynaklarda da yer alıyor.

CANEVİM

Yılmaz, Canevim dizisinde Ceylan karakteriyle başrolde yer aldı.

BARAJ

Oyuncunun rol aldığı yapımlardan biri de Baraj oldu. Yılmaz, dizide Nehir Aksu karakterini canlandırdı.

YASAK ELMA

Biran Damla Yılmaz, 2021-2023 yılları arasında yayımlanan Yasak Elma dizisinde Kumru Yıldırım karakterini canlandırdı.

HUDUTSUZ SEVDA

Oyuncu, 2023 yılında Hudutsuz Sevda dizisinde Yasemin karakteriyle yer aldı.

KOPUK

Yılmaz, 2024 yılında yayımlanan Kopuk dizisinde İpek Kasay karakterini canlandırdı.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI

Biran Damla Yılmaz, 2025 yılından itibaren Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Yıldız Kordağlı karakteriyle başrolde yer alıyor.

Biran Damla Yılmaz'ın rol aldığı televizyon dizileri arasında Muhteşem Yüzyıl, Yasak, Beyaz Yalan, Kırgın Çiçekler, Canevim, Baraj, Yasak Elma, Hudutsuz Sevda, Kopuk ve Halef: Köklerin Çağrısı bulunuyor.

BİRAN DAMLA YILMAZ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Biran Damla Yılmaz, televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. Oyuncunun filmografisinde Çılgın Dersane 4: Ada, Mucize 2: Aşk, Prestij Meselesi ve Hayatla Barış bulunuyor.

Yılmaz, 2019 yapımı Mucize 2: Aşk filminde Mızgin karakterini canlandırdı. Ayrıca Çılgın Dersane 4: Ada, Prestij Meselesi ve Hayatla Barış yapımlarında da rol aldı.

BİRAN DAMLA YILMAZ HAPİS CEZASI MI ALDI?

Biran Damla Yılmaz hakkında 25 Eylül 2026 tarihinde Almanya'da hapis cezası verildiğine ilişkin iddia gündeme geldi. Güncel haberlerde, oyuncunun Almanya'da yaşadığı dönemde bir dizi estetik operasyon yaptırdığı ve bu işlemlerin ücretini ödemediği gerekçesiyle hakkında 6 aylık hapis cezası verildiğinin iddia edildiği aktarıldı.

Söz konusu iddiaya göre hapis cezasının, Almanya'da gerçekleştirildiği belirtilen estetik işlemlerin ücretinin ödenmemesiyle ilgili olduğu öne sürüldü. Ancak bu bilgi iddia niteliğindedir ve Biran Damla Yılmaz'ın hapis cezası aldığı bilgisi bu metinde kesinleşmiş bir durum olarak değerlendirilmemektedir. Güncel haberlerde de konu, Almanya'daki süreç ve verilen karar iddiası üzerinden aktarılıyor.