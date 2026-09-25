Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul'da! Kahvehanede oturup kivi içti

Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul'da! Kahvehanede oturup kivi içtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, yıllar sonra geldiği Türkiye'de bu kez İstanbul'daki bir kahvehanede görüntülendi. Nijeryalı eski golcünün kahvehanede kivi içerken çekilen görüntüleri dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Emmanuel Emenike, yıllar sonra Türkiye'ye geldi. Sarı-lacivertli kulübü de ziyaret eden Nijeryalı eski futbolcu, bu kez İstanbul sokaklarında objektiflere yansıdı.
KAHVEHANEDE KİVİ İÇTİ
Emenike'nin İstanbul'da bir kahvehaneye oturduğu ve burada kivi içeceği içtiği görüldü. Fenerbahçe formasıyla Türkiye'de iz bırakan eski golcünün yıllar sonra İstanbul'da bir mahalle kahvehanesinde görüntülenmesi dikkat çekti.