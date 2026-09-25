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Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul'da! Kahvehanede oturup kivi içti

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Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul'da! Kahvehanede oturup kivi içti Haber Videosunu İzle
Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul'da! Kahvehanede oturup kivi içti
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, yıllar sonra geldiği Türkiye'de bu kez İstanbul'daki bir kahvehanede görüntülendi. Nijeryalı eski golcünün kahvehanede kivi içerken çekilen görüntüleri dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Emmanuel Emenike, yıllar sonra Türkiye'ye geldi. Sarı-lacivertli kulübü de ziyaret eden Nijeryalı eski futbolcu, bu kez İstanbul sokaklarında objektiflere yansıdı.

KAHVEHANEDE KİVİ İÇTİ

Emenike'nin İstanbul'da bir kahvehaneye oturduğu ve burada kivi içeceği içtiği görüldü.  Fenerbahçe formasıyla Türkiye'de iz bırakan eski golcünün yıllar sonra İstanbul'da bir mahalle kahvehanesinde görüntülenmesi dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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