Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bir Cumhuriyet Şarkısı, BKM yapımı ve yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği 2024 yapımı bir dram filmi. Çekimleri Ankara’daki tarihi mekânlarda gerçekleştirilen film, 1930’lu yıllarda yalnızca 27 günde hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk operası Özsoy’un hikâyesini anlatıyor. Filmde Atatürk’e Ertan Saban, besteci Ahmet Adnan Saygun’a ise Salih Bademci hayat veriyor. Film, bu akşam saat 20.00’de Show TV’de ekrana gelecek. İşte Bir Cumhuriyet Şarkısı filmine dair merak edilenler.

BİR CUMHURİYET ŞARKISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Cumhuriyet Şarkısı’nın çekimleri Ankara’da gerçekleştirildi. Dönemin atmosferini yansıtmak amacıyla film, başkentteki tarihi mekânlarda çekildi. Çekim yapılan mekânlar arasında Musiki Muallim Mektebi ve bugün Ankara Resim ve Heykel Müzesi olarak kullanılan Türk Ocağı binası yer aldı.

BİR CUMHURİYET ŞARKISI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film, yaklaşık 1,5 yıl süren ön hazırlık sürecinin ardından 2024 yılında çekildi ve 25 Ekim 2024’te Cumhuriyet Bayramı öncesinde sinemalarda vizyona girdi. Filmin galası İstanbul’daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde yapıldı. Yapım, Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla hayata geçirildi.

BİR CUMHURİYET ŞARKISI’NIN KONUSU NE?

Film, 1930’lu yıllarda genç Türkiye Cumhuriyeti’nde bir grup genç ve yetenekli sanatçının, önlerindeki tüm engellere rağmen ülkede bir sanat devrimi gerçekleştirmek için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Hikâyenin merkezinde, yalnızca 27 günde bestelenip sahnelenen Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk operası Özsoy’un hazırlık süreci yer alıyor. Film, Cumhuriyet’in kültür ve sanat alanındaki dönüşümünü ve modernleşme sürecini beyaz perdeye taşıyor.

BİR CUMHURİYET ŞARKISI OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık gibi isimler yer alıyor. Ertan Saban, filmde Mustafa Kemal Atatürk’e hayat verirken, Salih Bademci ise ünlü besteci Ahmet Adnan Saygun’u canlandırıyor.

BİR CUMHURİYET ŞARKISI’NIN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği film, BKM’nin kurucusu Necati Akpınar’ın uzun süredir hayalini kurduğu bir proje olarak biliniyor. Filmin senaryosu, BKM yazı ekibi imzasıyla duyuruldu.

ÖZSOY OPERASI NEDİR?

Özsoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk operası olarak kabul ediliyor. Ahmet Adnan Saygun’un bestelediği eser, 1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Türkiye ziyareti vesilesiyle Ankara’da sahnelendi. Türk ve İran halklarının ortak geçmişine dayanan bir hikâyeyi konu alan opera, Cumhuriyet’in kültür politikalarının simgelerinden biri olarak görülüyor.

BİR CUMHURİYET ŞARKISI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bir Cumhuriyet Şarkısı, bu akşam, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.00’de Show TV ekranlarında yayınlanacak. Film, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Muhtemel Aşk dizisinin yayın saatinde izleyiciyle buluşacak.