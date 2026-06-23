Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., enerji ve teknoloji alanında faaliyet gösteren, transformatör ve enerji dağıtım ekipmanları üretiminde uzmanlaşmış bir sanayi şirketidir. Peki, Beta Enerji kimin, sahibi kim? Beta Enerji ne iş yapar? Detaylar haberimizde.

BETA ENERJİ KİMİN SAHİBİ KİM?

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., enerji ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirket olup Sabit Dağsuyu ve ailesine aittir. Şirketin mülkiyet yapısı, aile şirketi modeli üzerine kuruludur ve bu yapı, firmanın uzun vadeli stratejik kararlarında belirleyici rol oynamaktadır.

Adana merkezli üretim altyapısı ve sanayi yatırımlarıyla öne çıkan şirket, enerji ekipmanları üretiminde uzmanlaşmış bir teknoloji firması olarak konumlanmaktadır. Sahiplik yapısındaki bu aile kontrolü, üretimden Ar-Ge süreçlerine kadar tüm operasyonel alanlarda sürdürülebilir bir yönetim anlayışı oluşturmayı hedeflemektedir.

BETA ENERJİ NE İŞ YAPAR?

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., enerji sektöründe güç iletim ve dağıtım sistemlerine yönelik ileri teknoloji ürünler üreten bir sanayi kuruluşudur. Şirket, 178.835 m² büyüklüğündeki modern üretim tesislerinde faaliyet göstermektedir.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında; güç sistemleri altyapısına yönelik yüksek mühendislik gerektiren ürünlerin üretimi gerçekleştirilmektedir. Firma özellikle transformatör teknolojileri alanında uzmanlaşmış bir üretim portföyüne sahiptir.

ÜRETİM TESİSLERİ VE ENDÜSTRİYEL KAPASİTE

Şirketin üretim merkezi, geniş ölçekli endüstriyel kapasitesi ile dikkat çekmektedir. Bu tesislerde güç dağıtım sistemlerinin temel bileşenleri olan yüksek verimli ekipmanlar tasarlanmakta ve üretilmektedir.

Üretim süreçleri, enerji iletim hatlarının güvenilirliğini artırmayı ve elektrik altyapısında verimliliği yükseltmeyi hedefleyen mühendislik standartlarına göre yürütülmektedir.

ÜRÜN PORTFÖYÜ VE TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. tarafından üretilen ürünler, enerji dağıtım sistemlerinin farklı ihtiyaçlarına çözüm sunacak şekilde çeşitlendirilmiştir. Şirketin ürün gamı şu bileşenlerden oluşmaktadır:

Güç transformatörleri

Kuru tip transformatörler

Yağlı tip transformatörler

Genleşme depolu transformatörler

Hermetik transformatörler

Özel sargılı transformatörler

Metal mahfazalı hücreler

Kesici ve ayırıcı grupları

Beton köşk sistemleri

Bu ürünler, elektrik enerjisinin güvenli, kesintisiz ve verimli bir şekilde iletilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmektedir.

2025 YILI STRATEJİK ÜRETİM GELİŞMELERİ

2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla şirket, ürün yelpazesini genişleterek yüksek gerilim (YG) anahtarlama ekipmanları ve beton köşk üretimlerine de başlamıştır. Bu gelişme, şirketin yalnızca transformatör üreticisi olmanın ötesine geçerek enerji altyapısı çözümlerinde daha kapsamlı bir üretici konumuna geçişini göstermektedir.

ENERJİ ALTYAPISINDA ROLÜ VE SEKTÖREL KONUMU

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., geliştirdiği ürünlerle enerji iletim ve dağıtım altyapısının daha güvenli ve verimli hale getirilmesine katkı sağlamaktadır. Şirketin ürettiği sistemler, özellikle enerji nakil hatlarının stabil çalışması ve elektrik şebekelerinin performansının artırılması açısından kritik öneme sahiptir.

Modern üretim yaklaşımı ve geniş ürün portföyü sayesinde firma, enerji teknolojileri alanında endüstriyel çözüm sağlayıcı olarak faaliyet göstermektedir.