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Beşiktaş maçı nerede oynandı, Beşiktaş maçında neden kavga çıktı soruları, karşılaşmanın ardından futbolseverlerin gündeminde. Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe akşamı Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da oynandı. Olaylar, Beşiktaş taraftarlarının tribünde açtığı Filistin bayrağı ve pankartı kaldırmak isteyen Gürcü polisinin müdahalesiyle başladı. Karşılaşma 26. dakikada durduruldu ve yaklaşık yarım saati aşan bir aranın ardından yeniden başladı.

BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANDI?

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da oynandı. Beşiktaş'ın iç sahası olarak planlanan maç, UEFA'nın 30 Ekim'de aldığı kararla İstanbul yerine Batum'a taşınmıştı. Yaklaşık 20 bin kişilik kapasiteye sahip Batumi Arena'da oynanan karşılaşmayı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetti.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN KAVGA ÇIKTI?

Beşiktaş maçında olaylar, tribünde açılan Filistin bayrağı ve pankart nedeniyle başladı. Beşiktaş taraftarları karşılaşma sırasında tribünde Filistin bayrağı ve işgal karşıtı bir pankart açarak İsrail aleyhine tezahüratta bulundu. Gürcü polisi bayrak ve pankartı kaldırmak için tribüne girdi. Polisin cop ve biber gazı kullanmasıyla birlikte tribünde arbede yaşandı.

Maç öncesinde de gerginlik yaşanmıştı. Türk ve Filistin bayraklarıyla stada yürüyen taraftarlara polisin biber gazıyla müdahale ettiği bildirildi. Beşiktaşlı futbolcuların karşılaşma öncesindeki seremonide rakip oyuncularla tokalaşmadığı da aktarıldı.

BEŞİKTAŞ MAÇI NEDEN DURDU?

Tribündeki olaylar nedeniyle karşılaşma 26. dakikada durduruldu. Skor bu sırada 0-0'dı. Hakem Morten Krogh'un kararıyla iki takım ve hakemler soyunma odasına gitti. Beşiktaşlı futbolcular taraftarları sakinleştirmek için tribünün önüne gitti. Yaklaşık 30 ila 40 dakika süren aranın ardından ortam sakinleşti. Futbolcuların kısa bir ısınmasının ardından karşılaşma hakem atışıyla yeniden başladı.

YARALANAN VE GÖZALTINA ALINAN TARAFTARLAR

Olaylarda çok sayıda taraftar biber gazından etkilendi. Arbede sırasında yaralanan bazı taraftarlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir taraftarın sedyeyle saha kenarından taşındığı görüldü. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gözaltına alınan taraftarlar için girişimde bulunduklarını açıkladı. Gürcistan'da gözaltına alınan 16 Beşiktaş taraftarı daha sonra serbest bırakıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ

Beşiktaş, yaptığı açıklamada orantısız güç kullanan güvenlik güçlerini şiddetle kınadı. Kulüp, taraftarların tahliyesi için UEFA delegesiyle temasa geçtiğini, Batum Başkonsolosluğu ve UEFA nezdinde girişim başlattığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu da olayların, Filistin bayrağı ve pankartına yönelik polis müdahalesiyle başladığını belirterek orantısız güç kullanıldığını vurguladı.

UEFA NE DEDİ?

UEFA ise yaptığı açıklamada, polisin tribünde Beşiktaş taraftarları arasında çıkan bir kavgayı durdurmak için müdahale ettiğini ve gerginliğin müdahalenin ardından tırmandığını öne sürdü. UEFA, güvenlik operasyonundan doğrudan sorumlu olmadığını da belirtti. Beşiktaş, UEFA'nın bu açıklamasına sert tepki gösterdi. UEFA disiplin birimlerinin olaylarla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER-SHEVA MAÇ SONUCU

Yeniden başlayan karşılaşmada Beşiktaş, ikinci yarıda Junior Olaitan ve 90. dakikada Orkun Kökçü'nün golleriyle üstünlük kurdu. Hapoel Beer-Sheva uzatma dakikalarında bir gol bulsa da Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 yarışında önemli bir adım attı.