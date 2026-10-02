Beşiktaş Barcelona maçı hangi kanalda, Beşiktaş Barcelona basketbol maçı nereden CANLI izlenir?

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EuroLeague'de heyecan sürüyor! Beşiktaş Barcelona basketbol maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir merak ediliyor. Beşiktaş, EuroLeague'de ilk haftada Valencia Basket'e 96-94 mağlup olarak sezona başladı, ikinci haftada ise deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'i 109-93 yenerek organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti. Kara Kartal, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak bu kritik karşılaşmada seriyi sürdürmek istiyor. Taraftarlar S Sport 2 aracılığıyla televizyon ekranlarından, S Sport Plus aracılığıyla ise mobil cihazlarından mücadeleyi izleyebilecek. İşte Beşiktaş Barcelona maçının saati ve canlı yayın bilgileri...

BEŞİKTAŞ BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Barcelona arasındaki EuroLeague karşılaşması bugün, 2 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadele, organizasyonun 3. hafta programında yer alıyor ve haftanın en çok merak edilen eşleşmelerinden biri olarak öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Siyah-beyazlıların Katalan ekibiyle oynayacağı karşılaşma Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Yayın programında son dakika değişikliği yapılma ihtimaline karşı taraftarların maç saatine yakın resmi açıklamaları takip etmesi öneriliyor.

BEŞİKTAŞ BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kritik mücadele, televizyon ekranlarında S Sport 2'den, dijital platformda ise S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbolseverlerin ilgili platformlara abone olması gerekiyor.

S SPORT 2 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

S Sport 2, Turkcell TV+ platformunda 78. kanaldan yayın yapıyor. Kanala ayrıca Disney Plus üzerinden web erişimiyle de ulaşılabiliyor. Platformların kanal numaraları zaman zaman güncellenebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları servisin güncel kanal listesini kontrol etmesi faydalı olacaktır.

S SPORT PLUS İLE CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet tabanlı bir yayın servisi olarak hizmet veriyor. Taraftarlar maçı mobil cihazlar, tablet, bilgisayar ya da akıllı televizyon uygulamaları üzerinden canlı takip edebilecek. Digiturk, D-Smart veya Tivibu gibi platformlarda bu karşılaşma için doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Yayın bağlantısında olası değişiklikler için resmi yayıncının duyurularını takip etmek gerekiyor.

BEŞİKTAŞ BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan İstanbul'daki salonda oynanacak. Siyah-beyazlı taraftarların tribünlerde yoğun destek vermesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ EUROLEAGUE'DE SEZONA NASIL BAŞLADI?

13 yıllık aranın ardından yeniden EuroLeague sahnesine dönen Beşiktaş, sezonun açılış maçında Valencia Basket'e 96-94'lük skorla kıl payı mağlup oldu. Kara Kartal ikinci haftada ise deplasmanda Maccabi Tel Aviv'i 109-93 yenerek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı. 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle Barcelona karşısına çıkacak olan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde ikinci zaferini hedefliyor.

BARCELONA'NIN SON DURUMU

Barcelona ise sezona Anadolu Efes deplasmanında aldığı 89-82'lik galibiyetle başladı, ancak ikinci haftada Dubai Basketbol'a 94-87 yenildi. Katalan ekibi de İstanbul'dan galibiyetle dönerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona maçının ardından Beşiktaş, EuroLeague'in 4. haftasında Baskonia deplasmanına gidecek. Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma 9 Ekim Cuma günü saat 21.30'da başlayacak.