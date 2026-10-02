Belçika Türkiye maçı kaç kaç, maç bitti mi? Belçika Türkiye CANLI SKOR TAKİBİ!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanında kritik bir mücadele veriyor. Liege'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ATV ekranlarından canlı yayınlanırken milyonlarca futbolsever gelişmeleri anbean takip ediyor. Maçı ekran başında izleyemeyen taraftarlar ise "Belçika-Türkiye maçı kaç kaç, maç bitti mi?" sorularının yanıtını arıyor. İşte Belçika-Türkiye maçının canlı skoru, goller ve dakika dakika tüm gelişmeler.
Gruptaki ilk iki maçından puansız ayrılan Bizim Çocuklar, Belçika karşısında ilk puanlarının peşinde. Şükrü Ersoy anısına siyah bantlarla sahaya çıkan millilerimizin Liege'deki mücadelesi, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Kenan Yıldız gibi önemli isimlerden yoksun sahaya çıkan ay-yıldızlıların performansı merak edilirken, futbolseverler maçın skorunu ve son durumunu öğrenmek istiyor. Belçika- Türkiye maçı kaç kaç devam ediyor, maç bitti mi? Canlı skor takibi ve tüm detaylar haberimizde.
BELÇİKA'NIN GOLÜ NASIL GELDİ?
Belçika'nın golünde Dodi Lukebakio'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kevin De Bruyne, sağ çaprazdan yakın köşeye sert bir vuruş yaptı. Deneyimli yıldızın şutunda top, Uğurcan Çakır'ın solundan köşeden ağlara gitti.
BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI BİTTİ Mİ?
Hayır, karşılaşma devam ediyor. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayan mücadelenin nihai sonucu, maçın bitiş düdüğüyle belli olacak. Skorda yaşanabilecek değişiklikler için canlı yayının ya da canlı skor hizmetlerinin takip edilmesi öneriliyor.
TÜRKİYE'NİN İLK 11'İ
Teknik Direktör Vincenzo Montella, Belçika karşısında sahaya Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Bartuğ, İsmail, Oğuz, Ferdi, Arda Güler, Kerem ve Barış Alper'den oluşan 11'le çıktı. Muhtemel 11'lerden farklı olarak Bartuğ ve Oğuz'un ilk 11'de görev alması dikkat çekti.
BELÇİKA'NIN İLK 11'İ
Ev sahibi Belçika ise karşılaşmaya Lammens, Mechele, De Cuyper, De Bruyne, Tielemans, Lukebakio, Ngoy, De Ketelaere, Vanaken, Castagne ve Godts ile başladı. Süper Lig'de forma giyen Lukaku ve Trossard'ın ise maça yedek kulübesinde başladığı görüldü.
MİLLİLER EKSİKLERLE SAHADA
Millilerimiz, Belçika karşısına önemli eksiklerle çıktı. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız sakatlıkları nedeniyle aday kadroda yer almazken, Orkun Kökçü de ayak parmağındaki ağrılar nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlılar ayrıca karşılaşmaya, 1954 Dünya Kupası'nın efsane kalecisi Şükrü Ersoy anısına siyah kol bantlarıyla çıktı.
BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. ATV; Digiturk ve D-Smart'ta 25. kanal, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+'ta ise 24. kanal üzerinden izlenebiliyor. Maç ayrıca ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden de takip edilebiliyor. Azerbaycan'da ise mücadele CBC Sport ekranlarından, Azerspace 46E uydusu üzerinden yayınlanıyor.
MİLLİLER İLK PUAN PEŞİNDE
Türkiye, gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 mağlup olmuştu. Belçika ise ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 kaybetmişti. Erken gelen golle geriye düşen millilerimiz, kalan dakikalarda skoru değiştirerek Liege'den puanla dönmenin yollarını arıyor.
BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ?
Liege'deki mücadelede ev sahibi Belçika, erken bulduğu golle 1-0 öne geçti. Maçın 10. dakikasında Kevin De Bruyne'nin attığı golle Belçika skorda üstünlüğü ele geçirdi. Karşılaşma şu anda Belçika'nın 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.