Belçika Türkiye maçı kaç kaç, maç bitti mi? Belçika Türkiye CANLI SKOR TAKİBİ!

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Gruptaki ilk iki maçından puansız ayrılan Bizim Çocuklar, Belçika karşısında ilk puanlarının peşinde. Şükrü Ersoy anısına siyah bantlarla sahaya çıkan millilerimizin Liege'deki mücadelesi, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü ve Kenan Yıldız gibi önemli isimlerden yoksun sahaya çıkan ay-yıldızlıların performansı merak edilirken, futbolseverler maçın skorunu ve son durumunu öğrenmek istiyor. Belçika- Türkiye maçı kaç kaç devam ediyor, maç bitti mi? Canlı skor takibi ve tüm detaylar haberimizde.

BELÇİKA'NIN GOLÜ NASIL GELDİ?

Belçika'nın golünde Dodi Lukebakio'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kevin De Bruyne, sağ çaprazdan yakın köşeye sert bir vuruş yaptı. Deneyimli yıldızın şutunda top, Uğurcan Çakır'ın solundan köşeden ağlara gitti.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, karşılaşma devam ediyor. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayan mücadelenin nihai sonucu, maçın bitiş düdüğüyle belli olacak. Skorda yaşanabilecek değişiklikler için canlı yayının ya da canlı skor hizmetlerinin takip edilmesi öneriliyor.