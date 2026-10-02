Belçika Türkiye ilk 11’ler! Belçika Türkiye maçı kadrosunda kimler var, eksikler kim?

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Belçika ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi öncesinde gözler, iki takımın sahaya süreceği ilk 11'lere çevrildi. Grup sıralaması açısından kritik önem taşıyan karşılaşmada, hem Montella'nın tercihleri hem de Mark Van Bommel'in Süper Lig'de forma giyen yıldızlarına vereceği görevler merakla bekleniyor. Sakatlık ve ceza nedeniyle kadroda yer alamayacak isimler de futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Peki, Belçika-Türkiye maçında ilk 11'ler nasıl, kadroda kimler var ve eksik oyuncular kimler? Haberimizde karşılaşmaya dair tüm ayrıntıları bulabilirsiniz.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak Futbolseverler, millilerimizin mücadelesini ATV üzerinden şifresiz olarak takip edebilecek.

ATV KAÇINCI KANALDA?

Maçı yayınlayacak olan ATV, farklı televizyon platformlarında geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Kanal; Digiturk ve D-Smart'ta 25. kanal, Kablo TV, Tivibu ve Turkcell TV+'ta ise 24. kanal üzerinden izlenebiliyor. Kanal numaralarında zaman zaman değişiklik yapılabildiği için maç öncesinde kullanılan platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Televizyon başında olamayacak futbolseverler, karşılaşmayı ATV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden de izleyebilecek

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Belçika ile Türkiye, 2 Ekim 2026 Cuma günü, yani bugün kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı resmi kaynakların takip edilmesinde fayda var.

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak. A Milli Takımımız, bu akşam Liege'de Belçika karşısında galibiyet arayacak.

İLK 11: