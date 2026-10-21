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Savunma sanayisinde iş birliğini geliştirmeye yönelik imzalanan Bedir Mutabakatı, askerî üretim, teknoloji transferi ve ortak araştırma-geliştirme çalışmalarıyla gündeme geldi. Mutabakatın kapsamı ve hedefleri merak edilirken, anlaşmanın savunma alanında nasıl bir iş birliği çerçevesi oluşturduğu araştırılıyor. Peki, Bedir Mutabakatı nedir, neyi amaçlıyor? Bedir İttifakı ülkeleri hangileri, kimler katıldı? Detaylar...

BEDİR MUTABAKATI NEDİR?

Bedir Mutabakatı, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla 21 Ekim 2026'da Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan çok taraflı Mutabakat Zaptı'dır. Mutabakat, dört ülkenin askerî üretim, teknik askerî eğitim, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) alanlarında birlikte çalışmasını öngörüyor.

Mutabakatla birlikte ülkeler arasındaki mevcut savunma sanayisi iş birliklerinin daha kapsamlı ve çok taraflı bir yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu çerçevede ortak üretim projelerinin geliştirilmesi, savunma teknolojileri ve bilgi transferinin artırılması, tedarik zincirlerinin bütünleştirilmesi ve askerî kabiliyetlerin güçlendirilmesi planlanıyor.

Bedir Mutabakatı'nın imza töreninde Türkiye'yi Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. Mutabakata Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani, Pakistan Savunma Bakanı Hoca Muhammed Asıf ve Endonezya'yı temsilen Savunma Bakan Yardımcısı Yusuf Jauhari de imza attı.

BEDİR ADI NE ANLAMA GELİYOR?

Mutabakata verilen Bedir adı, dolunay anlamına geliyor. Dört ülkenin savunma alanındaki mevcut üretim ve teknik kabiliyetlerinden yararlanılması, iş birliğinin geliştirilmesi ve savunma sanayisi kapasitelerinin güçlendirilmesi, mutabakatın açıklanan temel hedefleri arasında yer alıyor.

BEDİR MUTABAKATI NEYİ AMAÇLIYOR?

Bedir Mutabakatı'nın temel amacı, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliğini geliştirmek ve dört ülkenin askerî üretim kapasitelerini güçlendirmek. Mutabakat kapsamında yalnızca askerî platform ve ekipman tedarikiyle sınırlı kalmayan, üretim ve teknoloji geliştirme süreçlerini de içeren bir iş birliği yapısının oluşturulması öngörülüyor.

Bu doğrultuda ortak üretim projelerinin geliştirilmesi, savunma teknolojilerindeki bilgi paylaşımının artırılması ve ülkeler arasındaki tedarik zincirlerinin bütünleştirilmesi planlanıyor. Teknik askerî eğitim faaliyetleri ile araştırma ve geliştirme çalışmaları da mutabakatın kapsadığı alanlar arasında bulunuyor.

BEDİR MUTABAKATI ORTAK SAVUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİYOR MU?

Bedir Mutabakatı'nın kapsamı, savunma sanayisi alanındaki iş birliğiyle sınırlı tutuluyor. Mutabakat; ortak askerî üretim, teknoloji geliştirme, teknik eğitim ve Ar-Ge çalışmalarını düzenlerken taraflardan birine saldırı yapılması durumunda diğer ülkelerin askerî müdahalede bulunmasını zorunlu kılan bir ortak savunma hükmü içermiyor.

Bu yönüyle mutabakatın temel çerçevesini, dört ülkenin savunma sanayisi alanındaki üretim ve teknik kapasitesini geliştirmeye yönelik çok taraflı iş birliği oluşturuyor.

BEDİR İTTİFAKI ÜLKELERİ HANGİLERİ?

Bedir Mutabakatı'na taraf olan ülkeler Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan olarak sıralanıyor. Dört ülke, Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan mutabakatla savunma sanayisi, askerî üretim, teknik eğitim ve araştırma-geliştirme alanlarında iş birliği yapmayı kabul etti.

TÜRKİYE'NİN KATAR İLE SAVUNMA SANAYİSİ İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ile Katar arasında savunma sanayisi alanında çeşitli projeler bulunuyor. Katar'ın askerî envanterinde Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve hücumbotlar yer alıyor.

ASELSAN ile Barzan Holding ortaklığında kurulan BARQ şirketi de Katar'da uzaktan komutalı silah sistemleri üretiyor. Bedir Mutabakatı kapsamında iki ülkenin mevcut iş birliği, dört taraflı savunma sanayisi çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor.

TÜRKİYE'NİN PAKİSTAN İLE SAVUNMA PROJELERİ

Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma sanayisi iş birliğinin önemli örneklerinden biri PN MİLGEM korvet projesi olarak öne çıkıyor. ASFAT'ın ana yükleniciliğinde yürütülen proje, iki ülke arasındaki mevcut savunma sanayisi çalışmalarından biri olarak gösteriliyor.

Bedir Mutabakatı ile Pakistan'ın da aralarında bulunduğu dört ülke arasında askerî üretim, teknoloji transferi ve araştırma-geliştirme alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

TÜRKİYE'NİN ENDONEZYA İLE ORTAK ÜRETİM ÇALIŞMALARI

Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma sanayisi iş birliğinde FNSS ve PT Pindad tarafından ortaklaşa geliştirilen KAPLAN MT orta sınıf tank projesi bulunuyor. Proje kapsamında teknoloji transferi ve seri üretim çalışmaları sürüyor.

Bedir Mutabakatı, Endonezya'nın da katılımıyla bu tür çalışmaların dört ülke arasındaki çok taraflı iş birliği çerçevesinde geliştirilmesini hedefliyor.

BEDİR MUTABAKATI MEKKE SAVUNMA PAKTI'NIN ARDINDAN İMZALANDI

Bedir Mutabakatı, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ağustos ayında imzalandığı belirtilen Mekke Savunma Paktı'nın ardından geldi. Doha'da imzalanan yeni mutabakatın odağında ise savunma sanayisi alanında ortak üretim, teknoloji geliştirme ve tedarik zinciri iş birliklerinin artırılması yer alıyor.

Dört ülkenin imzaladığı Bedir Mutabakatı ile ikili anlaşmaların ötesine geçilerek savunma sanayisi alanındaki çok taraflı çalışmaların geliştirilmesi hedefleniyor. Mutabakat, ortak askerî üretim ve teknik iş birliği başlıklarını kapsarken ortak savunma yükümlülüğü içermiyor.