BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2026 Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?

Bedelli askerlik başvurusunda bulunan binlerce yükümlü için kritik süreç başladı. 2026 askerlik takvimi kapsamında sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve bedelli askerlik yerlerinin belli olup olmadığı merak konusu oldu. Birlik bilgileri, sevk tarihleri ve sorgulama ekranına dair detaylar araştırılırken, gözler resmî açıklamalara çevrildi. Bedelli askerlik yerleriyle ilgili güncel bilgiler ve bilinmesi gerekenler haberin devamında yer alıyor.

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Yükümlüler, sonuçlara e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla erişebilecek. Sınıflandırması yapılan yükümlüler bu dönem için yeniden sınıflandırmaya alınmayacak.

SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2026 yılı askerlik sevk tarihleri netleşti. Takvim şu şekilde:

5 Şubat 2026

Er statüsündeki 2'nci grup:

5 Mart 2026

Er statüsündeki 3'üncü grup:

2 Nisan 2026

Yükümlülerin, kendileri için belirlenen tarihlerde sevk işlemlerini tamamlayarak birliklerine teslim olmaları gerekiyor.

SEVK BELGESİ VE YÜKÜMLÜLERE SAĞLANAN İMKÂNLAR NELER?

Sevk belgeleri,

1'inci grup için sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından,

2'nci ve 3'üncü grup için sevk tarihinden 10 gün önce,

e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alınabilecek.

Yükümlülere, kayıtlı adresleri ile sevk edildikleri birlik arasındaki mesafeye göre yol ve iaşe ücreti ödenecek.

Ödemeler, PTT şubelerinden, PttMatiklerden veya PTT kart aracılığıyla alınabilecek.

Banka kartı olmayanlar, askerlik süresince kullanmak üzere istedikleri bir bankadan hesap açtırabilecek.

Cep telefonu hatları, askere gitmeden önce ücretsiz olarak kısıtlı hat durumuna alınabilecek; terhis sonrası eski hâline döndürülebilecek.

Sevk belgesini almayan, aldığı hâlde birliğine katılmayan ya da geç teslim olanlar hakkında bakaya işlemi uygulanacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Bedelli askerlik yapan yükümlülerin birlik ve yer bilgileri de 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak askerlik sınıflandırma sonuçlarıyla birlikte belli olacak.