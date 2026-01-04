Haberler

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2026 Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2026 Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 yılı bedelli askerlik sürecine dair bekleyiş sürerken, gözler sınıflandırma sonuçlarına çevrildi. Bedelli askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı, birlik ve sevk bilgilerinin ne zaman erişime açılacağı binlerce yükümlü tarafından araştırılıyor. Peki, 2026 Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?

Bedelli askerlik başvurusunda bulunan binlerce yükümlü için kritik süreç başladı. 2026 askerlik takvimi kapsamında sınıflandırma sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve bedelli askerlik yerlerinin belli olup olmadığı merak konusu oldu. Birlik bilgileri, sevk tarihleri ve sorgulama ekranına dair detaylar araştırılırken, gözler resmî açıklamalara çevrildi. Bedelli askerlik yerleriyle ilgili güncel bilgiler ve bilinmesi gerekenler haberin devamında yer alıyor.

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Yükümlüler, sonuçlara e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla erişebilecek. Sınıflandırması yapılan yükümlüler bu dönem için yeniden sınıflandırmaya alınmayacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2026 Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?

SEVK TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2026 yılı askerlik sevk tarihleri netleşti. Takvim şu şekilde:

  • 5 Şubat 2026

Er statüsündeki 2'nci grup:

  • 5 Mart 2026

Er statüsündeki 3'üncü grup:

  • 2 Nisan 2026

Yükümlülerin, kendileri için belirlenen tarihlerde sevk işlemlerini tamamlayarak birliklerine teslim olmaları gerekiyor.

SEVK BELGESİ VE YÜKÜMLÜLERE SAĞLANAN İMKÂNLAR NELER?

Sevk belgeleri,

  • 1'inci grup için sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından,
  • 2'nci ve 3'üncü grup için sevk tarihinden 10 gün önce,
  • e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alınabilecek.
  • Yükümlülere, kayıtlı adresleri ile sevk edildikleri birlik arasındaki mesafeye göre yol ve iaşe ücreti ödenecek.
  • Ödemeler, PTT şubelerinden, PttMatiklerden veya PTT kart aracılığıyla alınabilecek.
  • Banka kartı olmayanlar, askerlik süresince kullanmak üzere istedikleri bir bankadan hesap açtırabilecek.
  • Cep telefonu hatları, askere gitmeden önce ücretsiz olarak kısıtlı hat durumuna alınabilecek; terhis sonrası eski hâline döndürülebilecek.
  • Sevk belgesini almayan, aldığı hâlde birliğine katılmayan ya da geç teslim olanlar hakkında bakaya işlemi uygulanacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI: 2026 Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Bedelli askerlik yapan yükümlülerin birlik ve yer bilgileri de 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak askerlik sınıflandırma sonuçlarıyla birlikte belli olacak.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı

Trump hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı! Bakanı vites yükseltti
İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü

İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Maduro'nun yakalandığında giydiği eşofmanın stokları tükendi

Dünyanın konuştuğu fotoğraftaki detay satışları altüst etti
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı

Trump hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı! Bakanı vites yükseltti
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Çin'den ABD'ye, Maduro ve eşini derhal serbest bırakma çağrısı

Çin'den ABD'ye çağrı: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın!